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ЗСУ - про ситуацію з Титаном: підрив заводу військами РФ торкнеться 3 країн

Андрій Ганчук
21 червня 2023, 19:41 оновлено 21 червня, 19:46
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Україна стежить за обстановкою навколо хімзаводу Кримський Титан, агресор Росія може піти на черговий техногенний шантаж, вважає Наталія Гуменюк.
ЗСУ - про ситуацію з Титаном: підрив заводу військами РФ торкнеться 3 країн
Міжнародне співтовариство має змусити РФ відмовитися від агресивних кроків щодо Кримського Титану - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Атеш, скріншот соцмережі

У ЗСУ спостерігають за ситуацією навколо хімічного заводу Кримський Титан, яка може стати новим техногенним шантажем з боку окупантів Росії. Якщо ворог піде на вибух заводу, зона ураження може дістатися до Туреччини, Румунії та Молдови. Про це заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Під час брифінгу вона розповіла про те, що ситуація із загрозою підриву російськими окупантами Кримського Титану відстежується.

"Ситуація нами відстежується - щодо завезення туди вибухівки, по активності сил окупаційних військ навколо. І цілком ймовірно, що це буде ще одна ланка в ланцюзі техногенних шантажів, які ворог використовує", - зазначила Гуменюк.

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Вона висловила надію на те, що міжнародне співтовариство зможе вплинути на військово-політичне керівництво країни-агресора РФ, щоб воно відмовилося від подібних кроків.

"І якщо порівнювати шантаж і приведення в дію техногенної катастрофи, пов'язаної з Каховською ГЕС, то це була більш локальна ситуація, а що пов'язано із заводом "Титан", - вона вже матиме міждержавний характер", - зазначила речниця південного угруповання ЗСУ.

Наталія Гуменюк підкреслила, що за оцінками фахівців, у разі підриву російськими окупантами Кримського Титану зона ураження може дістатися Туреччини, Румунії та Молдови. Керівництво цих країн має занепокоїтися ситуацією.

Загроза підриву Росією Кримського Титану

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що окупанти Росії мінують цехи хімічного підприємства Кримський Титан і закладають вибухівку на заводській та прилеглій до неї території. Загарбники можуть піти на підрив заводу.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що окупанти Росії мінують Кримський Титан, щоб спробувати зупинити українські війська біля воріт до Криму - на Перекопському перешийку.

"З тією ж метою вони замінували і Кримський Титан, щоб убезпечити себе від заходу українців до Криму. Завод знаходиться в районі Армянська, на Перекопському перешийку, і його підрив зупинить наші війська як мінімум на тиждень подібно до того, як підрив Каховської ГЕС раніше на місяць відклав форсування Дніпра", - підкреслив Світан.

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