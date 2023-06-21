"Україну чекають важкі битви": у Пентагоні прокоментували контрнаступ ЗСУ

У Міноборони США підкреслили, що бойові дії в Україні щодня перетворюються в затяжні битви, як це було у Бахмуті.

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У Пентагоні прокоментували контрнаступ ЗСУ / Колаж: Головред, фото: 93-а ОМБр Холодний Яр, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

У представників Пентагону є позитивне ставлення до контраступальних операцій, що проводяться українськими силами, і вони висловлюють переконання, що в України є необхідні засоби для досягнення успіху. Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Європейська правда".

Як зазначила Сінгх, бойові дії в Україні щодня перетворюються в затяжні битви, як це було у Бахмуті.

"Ми знаємо, що битви будуть важкими. Ми знаємо, що на це піде час. І ми впевнені, що українці мають те, чого потребують. У них є бойова сила та є здатність досягти успіху в контрнаступальних операціях", - підкреслила вона.

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Представниця Пентагону підкреслила, що минулого тижня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України, під час якого були оголошені нові пакети військової підтримки для Києва.

"Ми вважаємо, що надали України системи й засоби, яких вони потребують для бойових дій просто зараз. Ми розуміємо, що битва буде важкою. І, звісно, росіяни будуть пристосовуватись, як це було від початку війни. Але так само будуть пристосовуватись і українці", - додала представниця Пентагону.

Сінгх підкреслила, що Сполучені Штати Америки при оцінці допомоги Україні враховують не лише свої інтереси, а й втрати, які можуть зазнати українські сили.

"Ми знали, що втрати на полі бою будуть. Це – прикра частина цієї війни. Але, як ми бачили, українці подолали це від самого початку", - підсумувала представниця Пентагону.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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