ЗСУ атакували й досягли успіху на трьох ділянках фронту – ISW

РФ перекинула значні сили для реагування на контрнаступальні дії ЗСУ.

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ЗСУ просунулися на декількох напрямках / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

В результаті наступальних дій на кількох напрямках підрозділи Збройних сил України досягли певних успіхів.

Підрозділи ЗСУ вели успішні контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, наводиться свідчення російського пропагандистського "воєнкора", який повідомив, що 19 червня бійці ЗСУ продовжували атаки на північний захід, північний схід і північний захід від Бахмута, і стверджував, що українські війська просунулися в районі Краснополівки під Бахмутом.

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Водночас за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, За останній тиждень Сили оборони на Таврійському напрямку просунулися до 7 кілометрів і звільнили 113 квадратних кілометрів території, в тому числі 8 населених пунктів на заході Донецької та заході Запорізької областей.

Разом з тим кадри з геолокацією, опубліковані 19 червня, підтверджують, що ЗСУ звільнили П'ятихатки, приблизно в 25 км на північний захід від Орєхова на заході Запорізької області.

Крім того, наводяться оцінки Міністерства оборони Великої Британії за 19 червня про те, що ймовірно РФ перекинула значні частини Дніпровського угруповання військ зі східного (лівого) берега Херсонської області на запорізький та Бахмутський напрямки для реагування на контрнаступальні дії ЗСУ за останні 10 днів.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій та бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, що виконують найскладніші завдання в районах, де йдуть найзапекліші бої.

Головнокомандувач зазначив, що незважаючи на шалений опір противника, українські військові роблять все можливе для звільнення окупованої території України.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія Олександр Тарнавський розповів про те, що українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 рот російських військових

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