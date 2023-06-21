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Путін забряцав ядерною зброєю: погрожує поставити на чергування установки Сармат

Андрій Ганчук
21 червня 2023, 18:35 оновлено 21 червня, 18:41
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Ядерними ракетами Сармат дальністю 18 000 кілометрів країна-агресор Росія може загрожувати не тільки Україні, а й країнам західного світу.
Путін, ракета Сармат
Путін погрожує поставити установки Сармат на бойове чергування вже найближчим часом / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін вибухнув погрозою вже незабаром поставити на бойове чергування міжконтинентальні балістичні ракети нового покоління Сармат. Ракети здатні нести 10 і більше ядерних боєголовок, а їхня дальність становить 18 тисяч кілометрів, що дозволяє агресору загрожувати і Україні, і Заходу.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, очільник Кремля у зверненні до нових випускників академій російських окупантів сказав, що Москва ставить у пріоритет "тріаду" ядерних сил.

"Найважливішим завданням тут є розвиток ядерної тріади, яка є ключовою гарантією військової безпеки Росії і глобальної стабільності", - зазначив диктатор.

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За його словами, перші установки Сармат Кремль збирається поставити на бойове чергування вже "найближчим часом".

"Вже близько половини частин і з'єднань ракетних військ стратегічного призначення оснащені новітніми комплексами "Ярс", проводиться переозброєння військ на сучасні ракетні системи з гіперзвуковою бойовою частиною"Авангард". Найближчим часом на бойове чергування заступлять перші пускові установки комплексу "Сармат" з новою важкою ракетою", - підкреслив директор Кремля Путін.

Примітно, рідинну ракету РС-28 Сармат, яку називають ще Сатана-2, Путін анонсував ще в 2018 році. Йдеться про 35-метрову ракету з дальністю польоту 18 тисяч кілометрів. Вона може нести не менше 10 головних частин розділяючогося наведення. Кожна з них - з бойовою головкою і може наводитися на різні цілі.

Такими ракетами агресор може загрожувати як Україні, так і заходу.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін раніше на економічному форумі в Санкт-Петербурзі заявив, що Москва, мовляв, "не збирається застосувати ядерну зброю", проте може задіяти будь-який свій збройовий арсенал, мовляв, у разі "загрози російській державності".

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що Путін не застосує ядерну зброю, оскільки боїться за своє життя.

"Він (Путін) буде говорити про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він його дуже любить", - вважає Зеленський.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що агресор Росія не застосує ядерну зброю проти України. На його думку, Москва не ризикне піти на такий крок через наслідки.

Інші новини:

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