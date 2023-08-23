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Росія може вдарити ракетами на День Незалежності і в будь-який час - ГУР

Андрій Ганчук
23 серпня 2023, 13:55 оновлено 23 серпня, 14:22
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На даний час країна-окупант Росія привела в стан бойової готовності бомбардувальники Ту-22, сказав представник ГУР Вадим Скібіцький.
Ту-22М3, ракета Калібр
Війська РФ можуть завдати ударів по будь-яких об'єктах України - ГУР / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Агресор Росія може здійснити масовані обстріли території України як на День незалежності, так і в будь-який інший день. У розвідки є дані щодо кількості споряджених носіїв ракетного озброєння на морі і на суші, як на території РФ, так і на тимчасово захоплених українських землях. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що Росія здатна влаштувати обстріли території української держави як на День незалежності, так і після державного свята, в тому числі, і 25 серпня.

За словами заступника начальника ГУР, у військової розвідки є дані про те, скільки розгорнуто споряджених носіїв ракет повітряного, морського і наземного базування як на території РФ, так і на тимчасово захоплених територіях України.

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"Зараз у ворога в стані готовності знаходяться Ту-22", - зазначив Скібіцький і припустив, що удар, який було нанесено по військовому аеродрому в Шайковці, ймовірно змусить російських окупантів вносити зміни в свої плани.

"Ми не виключаємо, що обстріл може статися і 23, і 25 серпня, або 24-го. У будь-якому випадку ворог буде робити все для того, щоб тримати нас в постійній напрузі. До того ж агресор почав швидше цхвалювати рішення про нанесення удару, яке ми бачимо останнім часом, тому слід бути готовим до того, що ворог здатний завдати ракетних ударів по будь-якому об'єкту в будь-який день або час", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Загроза ударів РФ на День Незалежності

Росія може готуватися до потужного удару на День Незалежності, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. На думку експерта, окупанти можуть задіяти всі види ракет.

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська, вважає військовий експерт Олег Жданов. На його думку, ворог може завдати ударів по пам'ятниках у столиці.

Президент Володимир Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності. Як сказав гарант, робота щодо зміцнення України триває.

Інші новини:

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