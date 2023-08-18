УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Дрони – по Києву, ракети – по інших містах: експерт назвав цілі РФ у День Незалежності

Альона Вороніна
18 серпня 2023, 02:20
28
Окупантам не вигідно запускати ракети по столиці України. А от по інших містах загарбники можуть здійснити ракетний удар у знакове для нашої держави свято.
Шахеды, Александр Коваленко
Експерт назвав цілі РФ у День Незалежності/ колаж: Главред, фото: Telegram, Facebook

Російські окупанти напередодні Дня Незалежності України та безпосередньо у цей день найімовірніше займатимуться терором. Вони можуть атакувати Київ дронами-камікадзе "Шахед", а по інших містах запустити ракети.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді. Він зазначив, що можна не сумніватися у тому, що країна-агресорка РФ готує якісь "сюрпризи" для українців на цей день.

Але бити ракетами по Києву окупантам не вигідно, адже українська столиця захищена найкращими ППО, каже Коваленко.

"Якщо говорити про ймовірні цілі, то слід зазначити, що Київ є містом в Україні й не тільки, яке найкраще захищене протиповітряною обороною, – тут була створена одна з найкращих ППО в Європі. Так можна стверджувати хоча б тому, що у жодної ППО в Європі немає такого досвіду протидії великій кількості ракетної зброї", – зазначив експерт.

Він розповів, що російські загарбники останнім часом використовують складні ракети, які взагалі неможливо перехопити засобами протиповітряної оборони, окрім ЗРК Patriot і SAMP-T.

"Росіяни б’ють ракетами по тих містах, де відсутня сучасна західна ППО великого радіусу дії. Так, наприклад, ми бачили, як обстрілювали Одесу та Одеську область ракетами Х-22, П-800 "Онікс" та "Іскандер-М", які ППО, розміщена в Одесі, не може перехоплювати. Такі самі ракети застосовувалися і по інших містах", – сказав Коваленко.

Експерт не відкидає варіанту, що Росія у День Незалежності може "кошмарити" Київ великою кількістю дронів Shahed-136, здійснивши великий наліт. За його словами, окупантам вигідно запускати по столиці України саме дрони-камікадзе, адже так буде набагато дешевше, ніж бити ракетами.

"Це дешево (для РФ – ред.): 10 "шахедів" – це фактично 300-400 тисяч доларів, 30-50 – це 1,5 мільйони доларів. А 1,5 мільйони доларів – це навіть не ракета Х-101/Х-555, це навіть не "Іскандер-М" і не КРМБ (крилата ракета морського базування – ред.) "Калібр", тому росіяни можуть собі дозволити накопичити "шахеди" й організувати наліт із можливістю прориву протиповітряної оборони. Тобто "кошмарити" столицю вони все одно будуть", – припускає Коваленко.

Також він попередив: цілком ймовірно, що окупанти можуть спрямувати ракети на ті міста, які не здатні їх перехопити.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ризик ударів РФ у День Незалежності

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що РФ готується до потужного удару на День Незалежності. Знаючи про прив'язку атак до важливих дат, нескладно спрогнозувати, що черговий удар противник може нанести напередодні 24 серпня.

Політолог Ігор Рейтерович спрогнозував тактику росіян до Дня Незалежності України. Україні та українцям треба бути готовими щодня до того, що обстріли можуть відбутися, сказав він. Він додав, що хоч окупанти люблять прив’язки до дат, але вони тепер можуть легко вдарити по Україні в будь-який день, їм вже не потрібен якийсь там символізм.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що до 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська. Батьківщина-мати, пам'ятник Володимиру і велелюдні місця можуть стати цілями російських ракет у День незалежності України, вважає полковник запасу Жданов.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії День Незалежності України Олександр Коваленко
Реклама

Головне за день

Дрони – по Києву, ракети – по інших містах: експерт назвав цілі РФ у День Незалежності

Дрони – по Києву, ракети – по інших містах: експерт назвав цілі РФ у День Незалежності

02:20 Україна
"Сашо, прикрий, будь ласка": Лукашенко розповів, як Путін молив його про допомогу

"Сашо, прикрий, будь ласка": Лукашенко розповів, як Путін молив його про допомогу

23:17 Політика
Гелікоптери, ППО і ракети: на Заході анонсували потужну допомогу для України

Гелікоптери, ППО і ракети: на Заході анонсували потужну допомогу для України

22:03 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:20

Важкі бої за Куп'янськ: Мусієнко розповів, чого насправді хочуть росіяни

02:50

Раз "перчинка" - завжди "перчинка": у чому секрет щасливих стосунків Бекхемів

02:20

Дрони – по Києву, ракети – по інших містах: експерт назвав цілі РФ у День НезалежностіВідео

01:40

Що краще філе стегна або грудка: дивовижна відповідь вразить досвідчених гурманів

01:10

Чи може РФ бити по мостах Києва: експерт засмутив прогнозомВідео

На Україну чекає битва за Севастополь, контрнаступ зсунеться на весну 2024-го – МусієнкоНа Україну чекає битва за Севастополь, контрнаступ зсунеться на весну 2024-го – Мусієнко
00:10

Чи висловлюють полонені росіяни каяття та бажання боротися з Путіним: у ГУР відповіли

17 серпня, четвер
23:49

У Сандри Буллок можуть відібрати єдиний "Оскар" - що сталося

23:17

"Сашо, прикрий, будь ласка": Лукашенко розповів, як Путін молив його про допомогу

23:10

"Доведеться рятувати становище": Жданов розповів, чи може РФ щось вичудити

Реклама
22:57

Зверніть на це увагу: як зрозуміти, що чоловік зраджує і ви за крок до розриву

22:21

М'ясо стане ще смачніше: чим замінити яйце в клярі - потрібен один інгредієнт

22:03

Гелікоптери, ППО і ракети: на Заході анонсували потужну допомогу для України

21:47

Даша Кацуріна публічно зізналася Володимиру Дантесу в любові

21:43

Замість по батькові тепер по матері: 16-річна киянка офіційно стала Лесіївною

20:49

Росіяни намагались повернути Урожайне: чим усе закінчилось

20:34

Касетні снаряди в дії: ЗСУ просуваються вперед і вибивають окупантів - CNN

20:10

Не давайте цього м'яса своєму собаці: розкрито найлютішого "ворога" улюбленців

20:01

Мер Києва Кличко обговорив з мільярдером та благодійником Майклом Блумбергом допомогу у вдосконаленні публічних послуг

19:50

Погода починає змінюватися: температура повітря опуститься до +16

19:33

На конкурсі Міс Україна-Всесвіт обрали переможницю: хто представить країну

Реклама
19:14

Подружжя придумало унікальне прізвище для своїх дітей та неабияк здивувало всіх

19:10

Ударний ранок: про що говорить знищені вертольоти Ка-52 РФПогляд

18:41

Чому не можна викидати сміття в дорогу: що каже древня прикмета

18:36

У Росії закінчуються ракети, але вона знайшла рішення - Bloomberg

18:35

Кремлю залишилося віддати наказ: РФ готова підірвати Курську АЕС – ГУР

17:34

Незаконна забудова в країні має своїх конкретних "героїв" - нардепка Шуляк

17:29

Підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва до завершення воєнного стану не буде - КМДА

17:28

Воюватиме до 2025-го: РФ нарощує випуск "Шахедів" для заощадження ракет - WP

17:05

У Криму буде справжнє пекло, Москва здасть півострів - КоваленкоВідео

16:50

1+1 розпочав зйомки детективної мелодрами "Коло омани" з зірковими акторами

16:43

Не лягають на бік і сплять окремо від дружин: японські секрети сну дивують наповал

16:18

Незручно вийшло: подруга Мадонни випадково засвітила обличчя співачки без ретуші

16:09

Зеленський звільнив всіх обласних воєнкомів - указ

15:35

Спека у 45 градусів може стати нормою для України - Віра БалабухЕксклюзив

15:32

Столтенберг відповів на скандальну заяву про членство України в НАТО в обмін на території

15:23

Німеччина "прокачує" українське небо: до ЗСУ їдуть потужні засоби ППО

15:12

Що не можна робити 19 серпня, щоб не відштовхнути щастя: прикмети і заборони

15:08

Влад Яма показав себе на мексиканському курорті та нарвався на критику

14:59

ЗСУ візьмуть під вогневий контроль "коридор" РФ до Криму: експерт назвав умову

14:49

Хто такий "бровар" і де помилка у назві міста Бровари: Авраменко здивував відповіддюВідео

Реклама
14:36

Львівські чиновники погоріли на хабарах за дозволи на будівництво - ЗМІ

13:59

"Можемо втратити території на тривалий час": Мусієнко назвав 3 сценарії завершення війниВідео

13:52

В ОП відповіли Саркозі, який осоромився заявою щодо "спірних територій України"

13:26

Чому на найближчих аеродромах до України спокійно стоять бомбардувальники РФПогляд

13:15

Коли Сірко зірвався з ланцюга: рецензія на фільм "Кудлаті перці"Відео

13:08

Аномально високі температури: синоптик сказала, якою буде погода восени 2023

13:01

Затіяв брудну гру: чоловік Брітні Спірс шантажем вимагає у співачки гроші

12:51

Відповідь під Бахмутом: потужним ударом ЗСУ знищено десятки окупантів РФ

12:50

Сергій Стерненко. У росіян паніка через втрату УрожайногоВідеоблоги

12:47

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок мікроавтобус Peugeot Boxer

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти