Дрони – по Києву, ракети – по інших містах: експерт назвав цілі РФ у День Незалежності

Окупантам не вигідно запускати ракети по столиці України. А от по інших містах загарбники можуть здійснити ракетний удар у знакове для нашої держави свято.

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Експерт назвав цілі РФ у День Незалежності/ колаж: Главред, фото: Telegram, Facebook

Російські окупанти напередодні Дня Незалежності України та безпосередньо у цей день найімовірніше займатимуться терором. Вони можуть атакувати Київ дронами-камікадзе "Шахед", а по інших містах запустити ракети.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді. Він зазначив, що можна не сумніватися у тому, що країна-агресорка РФ готує якісь "сюрпризи" для українців на цей день.

Але бити ракетами по Києву окупантам не вигідно, адже українська столиця захищена найкращими ППО, каже Коваленко.

"Якщо говорити про ймовірні цілі, то слід зазначити, що Київ є містом в Україні й не тільки, яке найкраще захищене протиповітряною обороною, – тут була створена одна з найкращих ППО в Європі. Так можна стверджувати хоча б тому, що у жодної ППО в Європі немає такого досвіду протидії великій кількості ракетної зброї", – зазначив експерт.

Він розповів, що російські загарбники останнім часом використовують складні ракети, які взагалі неможливо перехопити засобами протиповітряної оборони, окрім ЗРК Patriot і SAMP-T.

"Росіяни б’ють ракетами по тих містах, де відсутня сучасна західна ППО великого радіусу дії. Так, наприклад, ми бачили, як обстрілювали Одесу та Одеську область ракетами Х-22, П-800 "Онікс" та "Іскандер-М", які ППО, розміщена в Одесі, не може перехоплювати. Такі самі ракети застосовувалися і по інших містах", – сказав Коваленко.

Експерт не відкидає варіанту, що Росія у День Незалежності може "кошмарити" Київ великою кількістю дронів Shahed-136, здійснивши великий наліт. За його словами, окупантам вигідно запускати по столиці України саме дрони-камікадзе, адже так буде набагато дешевше, ніж бити ракетами.

"Це дешево (для РФ – ред.): 10 "шахедів" – це фактично 300-400 тисяч доларів, 30-50 – це 1,5 мільйони доларів. А 1,5 мільйони доларів – це навіть не ракета Х-101/Х-555, це навіть не "Іскандер-М" і не КРМБ (крилата ракета морського базування – ред.) "Калібр", тому росіяни можуть собі дозволити накопичити "шахеди" й організувати наліт із можливістю прориву протиповітряної оборони. Тобто "кошмарити" столицю вони все одно будуть", – припускає Коваленко.

Також він попередив: цілком ймовірно, що окупанти можуть спрямувати ракети на ті міста, які не здатні їх перехопити.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ризик ударів РФ у День Незалежності

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що РФ готується до потужного удару на День Незалежності. Знаючи про прив'язку атак до важливих дат, нескладно спрогнозувати, що черговий удар противник може нанести напередодні 24 серпня.

Політолог Ігор Рейтерович спрогнозував тактику росіян до Дня Незалежності України. Україні та українцям треба бути готовими щодня до того, що обстріли можуть відбутися, сказав він. Він додав, що хоч окупанти люблять прив’язки до дат, але вони тепер можуть легко вдарити по Україні в будь-який день, їм вже не потрібен якийсь там символізм.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що до 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська. Батьківщина-мати, пам'ятник Володимиру і велелюдні місця можуть стати цілями російських ракет у День незалежності України, вважає полковник запасу Жданов.

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