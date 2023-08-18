УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Готуємо потужні речі": Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності

Аліна Дембіцька
18 серпня 2023, 23:33 оновлено 18 серпня, 23:33
63
За словами українського гаранта, наступний тиждень – це час важливих для України заходів.
Зеленский, ВСУ
Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності / Колаж: Главред, фото: фото: Офіс президента, 17 ОТБр імені Константина Пестушко

До Дня Незалежності України Володимир Зеленський анонсував "потужні речі", які стосуватимуться посилення обороноздатності нашої країни. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів", - заявив президент.

Також Зеленський підкреслив, що влада робить все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що "Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно".

відео дня

"Новини для України – побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще в тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення", - зауважив український гарант.

За словами президента, наступний тиждень – це час важливих для України заходів.

"Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо. Щодня ми працюємо. Щодня додаємо Україні сили. І я дякую кожному й кожній, хто діє так само. Для України – тільки силу!", - сказав Зеленський.

Військова допомога Україні

Нещодавно очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Америка офіційно схвалила відправлення першої партії танків Abrams в Україну. Танки мають прибути в Україну на початку осені. За його словами, разом з танками ЗСУ отримають боєприпаси, запчастини, паливне обладнання та ремонтні засоби.

Також видання The Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати Америки наблизилися до прийняття рішення про надання українським військовим ракетної системи великої дальності ATACMS.

Окрім того, Україна звернулася з офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus. Про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли в Берліні на початку травня.

Проте канцлер ФРН Олаф Шольц досі не визначився щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Принаймні це випливає з його відповіді німецьким ЗМІ: "Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав він в ефірі ZDF.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Готуємо потужні речі": Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності

"Готуємо потужні речі": Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності

23:33 Україна
Контрнаступ ЗСУ буде довгим: топгенерал США дав тривожний прогноз

Контрнаступ ЗСУ буде довгим: топгенерал США дав тривожний прогноз

22:27 Україна
Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

21:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:33

"Готуємо потужні речі": Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності

23:01

"Страшні і трагічні історії": Потап написав пісню про війну

23:00

Раптові смерті генералів РФ: в ГУР розповіли про інтриги всередині Кремля

22:27

Контрнаступ ЗСУ буде довгим: топгенерал США дав тривожний прогноз

21:30

Вирішальна фаза контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади – Die Zeit

До кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – КоваленкоДо кінця 2023-го ЗСУ вийдуть на Азовське узбережжя, на війська РФ у Криму чекає пекло – Коваленко
20:55

Чому не варто казати "Західна" чи "Східна" Україна: відповідь здивує наповал

20:31

Убитих і поранених росіян у два рази більше: в NYT назвали число втрат у війні

19:49

Мінне поле пройдено: ЗСУ вступили в бій з окупантами біля Токмака - CBS News

19:25

Удар по окупантах в Енергодарі: дроном підірвали верхівку "поліції" РФВідео

Реклама
19:10

Пенсіонер Саркозі ганебно станцював під дудку КремляПогляд

18:45

Що можна використовувати замість фольги: 5 найкращих варіантів для ідеальних страв

18:34

"Українська команда" оголосила національний дрон-марафон до 32-ї річниці Незалежності: "Несуть смерть ворогам!" актуально

18:25

Київ виділив на підтримку захисників 5 млрд гривень цього року і майже 1 млрд – минулого, - Кличко

18:20

РФ готує новий масований удар: українцям назвали ймовірну дату обстрілу

17:32

США готові схвалити передачу Україні F-16: у Байдена назвали головну умову

17:28

Завдання для справжніх геніїв: потрібно знайти пітона на березі океану

16:56

Закінчення війни в Україні: у розвідці відповіли на головне питання

16:27

Бойфренд Лорак показав своїх дітей, з якими він більше не живе

16:07

Чому жителі Східної Азії шалено бояться цифри 4: моторошні забобони азіатів

16:07

В ОП жорстко відповіли на скандальну заяву чиновника НАТО про здачу територій

Реклама
16:06

"Кінець нашої історії": дружина Віктора Павліка заговорила про розставання

16:02

З Яблучним Спасом 2023 - теплі привітання та листівки

15:20

Хитра головоломка для найуважніших: треба знайти всіх кроликів за 10 секунд

14:58

РФ вдарила ракетами по Запоріжжю: пошкоджені житлові будинки і заклади освітиФото

14:46

Зерновий терор РФ загрожує ЄС катастрофою: експерт пояснив підлий план Кремля

14:41

Що насправді означає "козел відпущення": Авраменко пояснив колоритний вислівВідео

13:52

ЗСУ отримали пікап Nissan Navara за сприяння Favbet Foundation

13:44

Емілі Ратаковскі показала чудовий прес і вигуляла стильний образ

13:41

"Будуть провокації РФ на морі й на суші": експерт назвав наслідки бездіяльності Заходу

13:18

Чи є загроза перекидання військ РФ до Харкова: експерт пояснив ситуаціюВідео

13:05

Останнє попередження: вчений СERN закликає до нового підходу в дослідженнях клімату пресс-релиз

13:02

В Україну заходять техніка, артилерія і ППО, скоро будуть новини - Зеленський

12:39

"Вже можна експериментувати": експерт спрогнозував, скільки ще простоїть Кримський містВідео

12:19

Російська актриса і бізнесмен влаштують благодійний вечір на підтримку ЗСУ

12:18

Розпече до +38, частину областей накриють грози: погода в Україні на вихідні

12:00

Їй ніхто не потрібен: Вайкуле розповіла, чому Ротару не приїхала на її фестиваль

11:43

Тренди осені 2023: Андре Тан розповів, що має бути в гардеробі у всіх модниць

11:35

Взяття Мелітополя і "коридору" до Криму: США не вірять в успіх цього року - WP

11:35

Волочкова розповіла, як її потрібно поховати

11:16

130 кілограм і немає зубів: як чоловік Брітні Спірс змінив себе

Реклама
11:11

У Повітряних силах пояснили активність російських літаків МіГ 17 серпня

10:59

У РФ спалахнула потужна пожежа: горить термінал в порту Новоросійська

10:32

Ситуація на фронтах: воєнному та дипломатичномуПогляд

10:15

Гетманцев заявив про замах на заступника голови податкової служби Євгена Сокура

10:15

Приїздив гонець від Путіна: РФ в окупації атакує пропагандою - розвідка Британії

10:04

РФ не має чим прикрити Москву і буде змушена забирати системи ППО з фронту – КоваленкоВідео

09:57

ІНТЕРПАЙП спростовує брехливу інформацію у ЗМІ щодо співпраці із РФ новости компании

09:47

Експерт пояснив, навіщо РФ витрачає дорогі ракети на удари по цивільних ціляхВідео

09:12

Контрнаступ ЗСУ може прискоритися при прориві у Работіно - ISW

09:00

Путін саджає Ердогана та НАТО на шпагат, РФ прагне розвалу західної коаліції - КузанЕксклюзив

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти