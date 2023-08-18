"Готуємо потужні речі": Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності

За словами українського гаранта, наступний тиждень – це час важливих для України заходів.

https://glavred.net/ukraine/gotovim-moshchnye-veshchi-zelenskiy-anonsiroval-usilenie-oborony-ko-dnyu-nezavisimosti-10494211.html Посилання скопійоване

Зеленський анонсував посилення оборони до Дня Незалежності / Колаж: Главред, фото: фото: Офіс президента, 17 ОТБр імені Константина Пестушко

До Дня Незалежності України Володимир Зеленський анонсував "потужні речі", які стосуватимуться посилення обороноздатності нашої країни. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів", - заявив президент.

Також Зеленський підкреслив, що влада робить все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що "Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно".

відео дня

"Новини для України – побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще в тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення", - зауважив український гарант.

За словами президента, наступний тиждень – це час важливих для України заходів.

"Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо. Щодня ми працюємо. Щодня додаємо Україні сили. І я дякую кожному й кожній, хто діє так само. Для України – тільки силу!", - сказав Зеленський.

Військова допомога Україні

Нещодавно очільник відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що Америка офіційно схвалила відправлення першої партії танків Abrams в Україну. Танки мають прибути в Україну на початку осені. За його словами, разом з танками ЗСУ отримають боєприпаси, запчастини, паливне обладнання та ремонтні засоби.

Також видання The Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати Америки наблизилися до прийняття рішення про надання українським військовим ракетної системи великої дальності ATACMS.

Окрім того, Україна звернулася з офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus. Про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли в Берліні на початку травня.

Проте канцлер ФРН Олаф Шольц досі не визначився щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Принаймні це випливає з його відповіді німецьким ЗМІ: "Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав він в ефірі ZDF.

Вас може зацікавити: