"Атака" як привід: РФ відновила ультиматуми та заяви про капітуляцію України - ISW

Багато початкових російських вимог, які повторив Лавров, суперечать останній публічно доступній версії мирного плану.

Москва повертається до сценарію капітуляції після "атаки" на резиденцію Путіна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот відео

Основне:

Кремль не надає доказів "атаки" на резиденцію Путіна у Валдаї

Росія знову просуває старі ультиматуми та вимоги про капітуляцію України

ISW вважає, що вигаданий "удар" використовують, щоб відмовитися від реальних мирних переговорів

Кремль і надалі не надає жодних підтверджень своїх заяв про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію Володимира Путіна у Валдаї в ніч на 29 грудня. Російські посадовці заявляють, що не бачать у цьому "необхідності". Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російська влада намагається узгодити суперечливі версії подій 28–29 грудня. За даними ISW, немає жодних відео чи фотодоказів, які зазвичай з’являються після глибоких ударів по території РФ, і які могли б підтвердити твердження про загрозу для путінської резиденції в Новгородській області.

У звіті наголошується: Кремль використовує історію про "удар" як інструмент для тиску — щоб знову просувати вимоги, які Росія висувала Україні та Заходу ще у 2021–2022 роках, і які передбачали фактичну капітуляцію Києва.

Після інциденту речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "посилить" свою переговорну позицію. Водночас він відмовився пояснити, що саме мається на увазі, і підкреслив, що Москва продовжить діалог передусім зі США.

У ISW додають, що кілька депутатів Держдуми підхопили цю риторику. Один із них навіть запропонував Кремлю поставити Україну перед фактом "мирного плану", узгодженого між США та Росією. Інший цинічно заявив, що РФ може вести переговори лише про "капітуляцію України".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у розмові з Russia Today знову озвучив вимоги, які Кремль висував на початку повномасштабного вторгнення: нейтралітет України, демілітаризація, "денацифікація", а також визнання окупованих територій частиною Росії. Він також заявив, що ультиматуми, які Москва висунула США та Європі у грудні 2021 року, можуть стати "відправною точкою" для переговорів.

Американські експерти нагадують, що ці вимоги суперечать актуальній 20-пунктній мирній концепції, яку обговорюють США, Україна та європейські партнери.

Аналітики припускають, що історія з "ударом" по Валдаю може бути використана як привід для відмови від будь-яких нових мирних ініціатив, які виникли після останніх раундів американо-українських та багатосторонніх переговорів.

Крім того, повернення Кремля до ультиматумів 2021 року, які передбачали фактичне руйнування НАТО та зміну всієї системи європейської безпеки, свідчить: стратегічні цілі РФ виходять далеко за межі України. І будь-яка угода, що не включатиме поступок Заходу поза українським контекстом, не задовольнить путінський режим.

Атака на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимир Путіна у Новгородській області.

Крім того, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час останньої розмови президент США Дональд Трамп нібито висловив солідарність із Володимиром Путіним через удари ЗСУ по російських об’єктах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський спростував поширювану Москвою провокаційну інформацію. За його словами, таким чином Росія готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

