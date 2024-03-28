Росія влітку 2024-го може організувати наступ - The Economist

Влітку країна-агресор Росія може почати новий великий наступ по всьому фронту, пише авторитетне західне видання The Economist.

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У виданні The Economist вважають, що Україна запізнюється зі зміцненням власних оборонних позицій / 93-я бригада ОМБр "Холодний Яр", ua.depositphotos.com

Є побоювання, що з початку літа 2024 року російські війська почнуть новий великий наступ на позиції ЗСУ . Про це йдеться в матеріалі західного видання The Economist.

У ньому повідомляється, що через загрозу нового наступу РФ Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у війська і побудувати більш надійну оборону на лінії фронту.

За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити країні-агресору Росії прорвати "неадекватні оборонні лінії" України.

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За інформацією The Economist, теракт у підмосковному концертному залі Крокус Сіті Хол 22 березня, найімовірніше, полегшить російському диктаторові Володимиру Путіну завдання з мобілізації агресорської армії - оскільки він використає його для того, щоб заявити, мовляв, Росія має бути сильною "перед обличчям кровожерливих ворогів".

У матеріалі також зазначають, що спроби провести масштабну мобілізацію в Україні "застрягли у витках демократичного процесу", оскільки до законопроєкту про мобілізацію було подано тисячі поправок. А президент Володимир Зеленський, за версією The Economist, нібито не доклав достатньо зусиль - через побоювання ухвалювати непопулярні рішення і брак коштів на мобілізацію в бюджеті.

Крім того, The Economist пише, що Україна запізнюється зі зміцненням власних оборонних позицій. Там вважають, що влада країни "все ще мріє про новий контрнаступ" і боїться, що нинішня лінія фронту може "перетворитися на кордон", який "відрізає частину країни і позбавляє її більшої частини виходу до моря".

Контрнаступ ЗСУ 2024 року У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не тільки оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США і в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою протягом ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід погодить нові кроки з підтримки України.

Бої на Авдіївському напрямку - останні новини за темою

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