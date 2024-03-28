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"Ситуація напружена": в 3 ОШБр назвали 2 головні переваги РФ в районі Авдіївки

Юрій Берендій
28 березня 2024, 11:40оновлено 28 березня, 12:20
В 3 ОШБр розповіли про хід бойових дій на Авдіївському напрямку та зазначили, що Сили оборони України займають тактично вигідніші позиції на відміну від росіян.
'Ситуація напружена': в 3 ОШБр назвали 2 головні переваги РФ в районі Авдіївки
В 3 ОШБр розкрили деталі важких боїв в районі Авдіївки / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Ворог не полишає спроб просуватись на захід від окупованої Авдїівці, використовуючи перевагу в живій силі. Про це в ефірі 24 каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

За його словами, ситуацію на Авдіївському напрямку фронту вдалось дещо стабілізувати.

"Наша бригада і бригади, які працюють на цьому напрямку, не лише не дали змогу противнику реалізувати свої плани, а й завдали та продовжують завдавати доволі сильних ударів по піхоті, техніці і робити все, щоб знищувати ворога", – повідомив Кудряшов.

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Родіон Кудряшов зазначив, що останнім часом інтенсивність бойових дій на Авдіївському напрямку фронту трохи зменшилась, але противник продовжує активно використовувати піхоту для штурмових операцій.

Він акцентує на тому, що російські війська продовжують тиснути на всіх ділянках, за які відповідає Третя штурмова бригада, використовуючи нічні та FPV-дрони, а також велику кількість артилерії. Однак ситуація наразі повністю контролюється Збройними силами України

Військовий наголошує, що на даний момент лінія фронту є досить стабільною. Збройні сили України успішно розташували всі засоби вогневої підтримки.

"Є певні плюси в застосування артилерії, тому що під час наступу на Авдіївському напрямку наша артилерія не могла відпрацьовувати, вести контрбатарейну на боротьбу на сто відсотків, зараз ця ситуація виправлена, але не в сенсі кількості боєприпасів до артилерійських засобів, але це вже інша історія", – додав Кудряшов.

Кудряшов додає, що наразі ворог користується перевагами у кількості людських ресурсів та контролює панівні висоти, особливо в районі Авдіївки. Це дозволяє йому ефективно використовувати дрони та здійснювати спостереження за переднім краєм.

"Ситуація напружена, але контрольована Збройними Силами", - зазначив він.

Крім того, майор ЗСУ повідомив, що Сили оборони України змогли організувати ефективну оборону на цьому напрямку завдяки ригідному розташуванню водойм.

За словами Кудряшова, у районі Семенівки та Орлівки українська армія розмістила оборонні лінії по водяній гладі, що ускладнює можливість противника проводити штурмові операції. Ворог змушений використовувати тимчасові переправи, іноді піхота намагається перепливати водойми власноруч.

"Якщо ми дивимося на тактичну ситуацію, то ці позиції в нас більш вигідні, ніж позицій ворога", – резюмував Кудряшов.

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Бої на Авдіївському напрямку - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін повідомив, що українським військовим вдалося знизити темп наступальних операцій російських окупантів на Авдіївському напрямку.

Росіяни в ході наступальних дій на Авдіївському напрямку зазнають надзвичайно великих втрат. Про це повідомив молодший сержант батальйону БПАК 3 ОШБр Анатолій Нікітін (позивний "Бетон").

Протягом останніх днів інтенсивність штурмових дій російських військ в районі Авдіївки зменшилась. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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