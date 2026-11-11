Чи продовжує РФ вимагати виведення українських військ з Донбасу: що заявив Буданов

Глава ОП наголосив, що деталі тристоронніх консультацій оприлюднять лише після досягнення домовленостей.

https://glavred.net/war/prodolzhaet-li-rf-trebovat-vyvoda-ukrainskih-voysk-iz-donbassa-chto-zayavil-budanov-10811207.html Посилання скопійоване

Вимоги Москви щодо Донбасу / Колаж: Glavred, фото: t.me/news_kremlin, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Коротко:

Буданов не відповів, чи вимагає РФ виходу ЗСУ з Донбасу

Деталі розмов в Абу-Дабі оголосять після досягнення угоди

Віткофф і Кушнер після зустрічі летять до Путіна

відео дня

Очільник Офісу президента Кирило Буданов ухилився від відповіді на запитання, чи досі наполягає Росія на виведенні українських військ із Донбасу. Таку позицію він озвучив на брифінгу 11 листопада після завершення тристоронньої зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі, повідомляє ТСН.

Член української делегації дав зрозуміти, що Київ не коментуватиме перебіг закритих консультацій, доки сторони не вийдуть на конкретні домовленості.

"Питання, які піднімаються під час перемовин, - це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено", - наголосив Буданов.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Чи завадять внутрішні конфлікти Трампа мирним переговорам

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що друга половина каденції Трампа мине у постійному протистоянні з Конгресом.

"Очевидно, що наступні два роки - друга половина президентства Трампа - будуть конфліктними. Продовжиться протистояння між Конгресом і президентом. Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - підкреслив експерт.

При цьому, за словами Фесенка, однозначно передбачити, як конфронтація всередині США позначиться на відносинах Вашингтона з Кремлем, неможливо.

"Трамп непередбачуваний: конфлікт із демократами в деяких ситуаціях може підштовхувати його до співпраці з Путіним. Таке теж можливо", - пояснив політолог.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, за даними WSJ, до переговорної групи Москви включили Дмитра Мінаєва - керівника Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ. Українська сторона пов’язувала його зі спробою вбивства Кирила Буданова. Окремий резонанс викликав весь склад російської делегації.

Напередодні зустрічі Буданов не приховував стриманих очікувань. Глава української делегації оцінив шанси на прорив в Абу-Дабі та заявив, що ці переговори - не останні. Істотного прориву він не очікував.

Американську сторону на переговорах представляли спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Після початку зустрічі Віткофф виступив із першою заявою. До складу делегації України, крім Буданова, увійшли Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скибицький.

Вас може зацікавити:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред