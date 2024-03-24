Інтенсивність боїх в районі Авдіївки зменшилась: офіцер ЗСУ назвав причини

Офіцер ЗСУ зазначив, що росіяни не мають успіху на Авдіївському напрямку бойових дій та проводять перегрупування.

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Офіцер ЗСУ розповів про хід боїв в районі Авдіївки / Колаж Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Протягом останніх днів інтенсивність штурмових дій російських військ в районі Авдіївки зменшилась. Ворог проводить перегрупування і активно здійснює розвідувальну роботу на цьому напрямку бойових дій. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

"Сказуються їхні штурмові дії на цих "м'ясних штурмах". Успіху вони не мають. І розуміють, що дуже важко їм це вдається. Наразі збільшилась кількість літаючих апаратів різного типу, в тому числі розвідувальних. Можемо зробити висновок, що противник перегруповується та веде розвідувальну роботу", — сказав військовий.

За його словами, російські військові стріляють з артилерії, вчиняють скиди з дронів, застосовують дрони-камікадзе.

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Офіцер уточнив, що російські окупаційні війська постійно поповнюються і модернізуються. У системах радіоелектронної боротьби вони дуже добре забезпечені.

На Мар'їнському напрямку, як сказав військовослужбовець, кількість артилерійських обстрілів з боку армії РФ не зменшується, ворог активно застосовує КАБи.

На цих напрямках зокрема беруть участь в бойових діях мобілізовані з 1 армійського корпусу, військо постійно поповнюється. Крім того, є спецпризначенці-інструктори, які добре підготовлені та керують процесами наступів і штурмів, додав Цехоцький.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку з'явились нові групи окупаційних військ РФ. Росіяни використовують нову амуніцію і застосовують іншу тактику бойових дій, повідомив командир батальйону безпілотників 3-ї ОШБр Вадим Мазевич.

Військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що наступний потенціал Росії на Авдіївському та Бахмутському напрямках вичерпаний. Збройні сили України активно зміцнюють оборонні укріплення, щоб утримати ворога.

Росія може готуватися до масштабного наступу влітку 2024 року. Для цього вона формує нове велике військове угрупування чисельністю понад 100 тисяч солдат, повідомив льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

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