Зібрали 100 тисяч військових: Синєгубов оцінив загрозу наступу РФ на Харків

Синєгубов зазначив, що Харків і Харківська область є пріоритетом для російського військово-політичного командування.

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Синєгубов оцінив загрозу наступу РФ на Харків / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Росіяни зібрали на Куп'янському напрямку значне військове формування числельністю біля 100 тисяч військових. Однак, прямої загрози для настпу росіян на Харків або відкриття нового фронту немає. Про це в інтерв'ю Главкому розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, інформація про можливий масовний наступ на Харків це ніщо інше, як інформаційно-психологічна спецоперація, що має на меті підняти тривогу серед населення.

"Тому що після кожного такого інформаційного вкиду логічно, що ми відчуваємо хвилювання населення, яке більше двох років живе фактично під щоденними обстрілами – С-300, "шахедами" та всім іншим", - наголошує Синєгубов.

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Крім того, він додав, що це спроба вплинути на бізнес, який розглядає можливість чи залишитися на території Харківської області, або все-таки розглядати варіант виїзду.

"Тобто окупант намагається посіяти паніку серед місцевого населення і, можливо, відволікти увагу наших Збройних сил від тих пріоритетних напрямків, які він собі обрав для наступу", - сказав голова Харківської ОВА.

Він також оцінив хід бойових дій хід бойових дій на Куп'янському напрямку. Синєгубов додав, що в районі Куп'янська росіяни сконцентрували військове формування чисельністю біля 100 тисяч солдатів, однак, ця така кількість ворожих військ зберігається там вже понад 10 місяців.

"З цих 100 тисяч безпосередньо воює приблизно тисяч 40. Інші – це логістика, сили забезпечення, шпиталі... Там наші воїни стримують майже щоденний натиск, коли проводяться штурмові атаки по Куп’янському напрямку, по двох селах – це Синьківка та Табаївка. Відбуваються атаки і на Лиманському напрямку, який розташований трохи нижче", - додав він.

Водночас, Синєгубов наголосив, що на півночі Харківщини не зафіксовано значної концентрації російських військ для того, щоб можна було відкрити "другий фронт"

"Проте чітко розуміємо, що і Харків, і Харківська область для Кремля є пріоритетом, і маємо слідкувати за військовою обстановкою на нашому прикордонні фактично 24 на 7, щоб об’єктивно протидіяти тим загрозам, які можуть бути", - резюмував він.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Загроза наступу на Харків - бої на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії наразі відсутні мобільні групи, які могли б рухатися в напрямку Харкова або Києва. Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних сил США в Європі Бен Ходжес.

Росія "сподівається" зібрати 300 тисяч військ і провести операцію з оточення Харкова, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, у РФ недостатньо сил для проведення таких "заходів".

Водноча, російський диктатор Володимир Путін ставить завдання російському військовому командуванню захопити Харків.

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