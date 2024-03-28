Теракт у Крокус Сіті Холл: в ГУР назвали ціль Кремля та наслідки для України

В ГУР зазначили, що теракт в Крокус Сіті Холі показав повний провал силової моделі Путіна і його здатності контролювати ситуацію всередині Росії.

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В ГУР розповіли, як теракт у Крокус Сіті Холл вплине на хід бойових дій / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Путінський режим, ймовірно, не використає пропагандистські наративи про причетність України до теракту у Підмосков'ї для посилення війни, оскільки Росія вже використовує весь свій арсенал проти України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у інтерв'ю для "Голосу Америки".

Юсов наголосив, що всю історію перебування Путіна при владі можна охарактеризувати історією подібних провокацій та терактів проти власного населення. Він починав свій політичний шлях з цього, і немає жодних підстав вважати, що він виправився чи змінився.

Серед численних ситуацій, які викликають питання щодо дій російських органів влади та правоохоронних органів, речник військової розвідки відзначив той факт, що підозрювані у тероризмі проїхали сотні кілометрів по території Росії, навіть не змінюючи транспорт та одяг.

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"Таких питань дуже багато і всі ці питання - саме на адресу путінських силовиків і путінського режиму. І адекватних відповідей, окрім чергової антиукраїнської істерії, на ці питання, які ставить весь світ, путінський режим сьогодні надати так і не може", – зазначив представник ГУР.

Крім того, Юсов зазначив, що російський режим намагається використати навіть трагічну ситуацію у війні проти України, звинувачуючи її в організації теракту.

"У путінського режиму вбивць і воєнних злочинців нових аргументів не з'явилось. Дуже красномовною є реакція Лаврова і відмова його від допомоги Інтерполу в розслідуванні цього злочину", – відповів Юсов.

Представник ГУР також відзначив, що неспроможність Москви запобігти теракту стала повним провалом силової моделі Путіна в очах виборців. За словами Юсова, Путін продемонстрував усім, включаючи своє оточення, що він не може контролювати ситуацію в країні.

Він зауважив, що він не вважає, що росіяни зможуть використати пропаганду про причетність України до теракту для значного посилення військових дій.

"Путін і путінська Росія ведуть проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал, крім зброї масового ураження. Нищаться наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні, тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками. Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників. Про яку ескалацію ми зараз можемо говорити?" - сказав він.

Водночас путінська пропаганда використовуватиме цей теракт для збільшення кількості мобілізованих росіян і спроби змінити свій образ з агресора на образ жертви.

Юсов припускає, що цей теракт може стати приводом для демонтажу останніх, навіть формальних залишків громадянських прав і свобод, а також може призвести до перерозподілу влади в силових структурах РФ.

"Крокус Сіті Холл" - теракт у Підмосков'ї 22 березня

В Росії заздалегідь знали про підготовку теракту в Крокус Сіті Хол 22 березня в Підмосков'ї. Росіяни не дооцінили масштаб і вважали, що це буде локальна подія і сподівалися звинуватити Україну. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

ФСБ затримала винуватців теракту в Москві та зробила заяву про "причетність України". У Центрі протидії дезінформації при РНБО відповіли, що можливо, теракт був спробою російських спецслужб звинуватити Україну та виправдати мобілізацію.

Водночас, у Кремлі не вірять словам Путіна про причетність України до теракту в "Крокус Сіті Хол", повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох осіб, близьких до Кремля.

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