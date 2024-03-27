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"За час війни такого не бачили": в 3 ОШБр розповіли про втрати РФ біля Авдіївки

Юрій Берендій
27 березня 2024, 15:36
Військовослужбовець Третьої окремої штурмової бригади зазначив, що росіяни продовжують наступ на українські позиції не зважаючи на колосальні втрати.
'За час війни такого не бачили': в 3 ОШБр розповіли про втрати РФ біля Авдіївки
Втрати РФ біля Авдіївки настільки великі, що дивують навіть бійців ЗСУ / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська на Авдіївському напрямку зазнають надзвичайно великих втрат у живій силі та техніці. Про це в ефіра "Громадського радіо" розповів Анатолій Нікітін (позивний "Бетон"), молодший сержант батальйону БпАК, 3 ОШБр.

Зазначається, що за минулий тиждень підрозділи Третьої штурмової бригади в районі Авдіївки ліквідували 146 окупантів, 287 російських військових ортимали поранення. Крім того, бійцям вдалося знищити ворожі безпілотники SuperCam і Ланцет, а також самохідну артилерійську установку "Нона-С". Вони також пошкодити два танки Т-80 і БМП-3.

Військовий підкреслює, що всі підрозділи Третьої окремої штурмової бригади працювали на спільний результат. Він додає, що після перекидання Третьої окремої штурмової бригади на Авдіївський напрямок, втрати ворога значно зросли.

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"Стосовно останнього тижня, то так — був продуктивний тиждень. Супротивник не зупиняється, попри свої втрати. Ми вперше (за час війни - ред.) бачимо таке нівелювання людського життя та ресурсів задля досягнення своєї мети", — зазначив військовий.

Що відомо про 3 ОШБр

З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останніх днів інтенсивність штурмових дій російських військ в районі Авдіївки зменшилась, інформує офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. Ворог проводить перегрупування і активно здійснює розвідувальну роботу на цьому напрямку бойових дій.

Росія перекидає вцілілі військові підрозділи та техніку з Авдіївки на інші напрямки, що свідчить про намір укріпити інші фронти. За словами заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна, на фронті варто чекати складних боїв.

Військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що Росія вичерпала свій потенціал на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Збройні сили України активно посилюють укріплення для проведення ефективної оборони.

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