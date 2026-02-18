Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області

В четвер, 19 лютого, в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".
В "Запоріжжяобленерго" пояснили, що такі заходи застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.
Години відсутності електропостачання для черг і підчерг визначатимуться з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань.
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 1.1
1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 1.2
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 2.1
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 2.2
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 3.2
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 6.2
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Крім того, з 00:00 до 24:00 в повному обсязі застосовуватимуться графіки обмеження потужності, що охоплюють п’ять черг.
Крім того, з 00:00 до 24:00 в повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності, які охоплюють п’ять черг.
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред