Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області

Юрій Берендій
18 лютого 2026, 20:25
Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області
Відключення світла Запоріжжя - коли не буде світла 18 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В четвер, 19 лютого, в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

В "Запоріжжяобленерго" пояснили, що такі заходи застосовуються за вказівкою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.

Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області
Графіки відключень світла для Запорізької області на 19 лютого / Скріншот

Години відсутності електропостачання для черг і підчерг визначатимуться з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань.

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 19 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Крім того, з 00:00 до 24:00 в повному обсязі застосовуватимуться графіки обмеження потужності, що охоплюють п’ять черг.

Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Крім того, з 00:00 до 24:00 в повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності, які охоплюють п’ять черг.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя Запорізька область відключення відключення відключення світла Відключення світла Запорізька область
