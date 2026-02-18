Які вимоги висунула РФ на переговорах в Женеві - ЗМІ розкрили результат зустрічі

Під час переговорів у Женева російська делегація не відмовилася від вимоги повного виведення українських військ із Донецької області, вказують ЗМІ.

Які вимоги висунула РФ на переговорах в Женеві та яка роль Мединського на переговорах

Російська делегація на переговорах у Женеві не змінили першочергових вимог для врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

Зазначається, що українській делегації вдалося витримати тиск з боку російської сторони під час переговорів.

Джерело видання повідомило, що головна вимога Москви залишається незмінною — повне виведення українських військ із території всієї Донецької області. Водночас у військовій підгрупі зафіксовано певний прогрес у погодженні процедурних питань

"Від рішення політичної підгрупи залежить те, як буде реалізовуватись те, що напрацювала військова підгрупа. Вже необхідна зустріч на рівні лідерів. Мабуть, так воно і буде. Росіяни планують передати цю пропозицію Путіну, вони ж не мають повноважень ухвалювати таке рішення самі", - повідомив співрозмовник видання.

За словами джерела, очільник російської делегації на переговорах Мединський знову звернувся до теми перемовин у Стамбулі 2022 року, пропонуючи взяти за основу тодішні умови та підходи. Однак українській стороні вдалося змінити напрям розмови.

Як зазначає співрозмовник РБК-Україна, знайомий з ходом переговорів, нинішні обставини суттєво відрізняються від ситуації 2022 року. Попередні раунди переговорів виглядали такими, що мають певну динаміку, але цього разу російська сторона повернулася до попередніх позицій. Попри це, після згадок про Стамбул дискусію вдалося перевести в більш конструктивне русло.

Він підтвердив, що під час переговорів у Женеві російська делегація згадувала про давні династії та робила екскурси в історію.

Він також зазначив, що зміна керівника російської делегації та поява представника їхнього МЗС призвели до посилення акценту з боку Росії на вимозі виведення українських військ із Донецької області.

"Вони це пояснюють так, що в Абу-Дабі фокус був на військовій тематиці - процедури моніторингу та припинення вогню тощо, тоді як у Женеві вони робили акцент на політичній складові. Тому й приїхали Мединський та представник МЗС. Можливо, призначення Мединського - це або спроба затягування переговорного процесу, або більш ультимативне висунення російських умов", - вказав співрозмовник видання.

У Женеві сторони домовилися продовжити роботу переговорних груп, а наступна зустріч може відбутися орієнтовно за один-два тижні.

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наголосив, що Україна зацікавлена в результативності переговорів із Росією та США. Однак наразі, за його словами, підсумки не можна вважати достатніми. Він також зазначив, що військові обговорили частину питань ґрунтовно й по суті.

"Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому. Важливо, що були присутні європейці – Франція, Британія, Німеччина, Італія, Швейцарія як приймаюча сторона. Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули", - вказав він.

Як писав Главред, керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович висловив думку, що очікувати суттєвих змін у підході США до можливого сценарію завершення війни в Україні наразі не варто.

За його оцінкою, позиція США залишатиметься приблизно такою ж, як її раніше окреслив Марко Рубіо — Сполучені Штати продовжують працювати над процесом, докладають зусиль і розраховують на досягнення результату.

"Але переходити до режиму реального жорсткого тиску на Росію Сполучені Штати поки не готові", - сказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська сторона намагається зірвати раніше досягнутий у Абу-Дабі прогрес, зокрема у питаннях військово-політичного характеру. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Підсумовуючи результати тристоронніх переговорів у Женеві, керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що дискусія була складною, однак мала важливе значення для подальшого переговорного процесу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони та очільник української делегації Рустем Умєров під час пресконференції за підсумками другого дня переговорів зазначив, що переговори були предметними та інтенсивними.

