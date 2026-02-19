Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні, і втекла за кордон

Жінка не тільки привласнила його гроші, але й виписала з квартири.

Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Спроби мирно вирішити питання не дали результату

Його мати відмовляється коментувати ситуацію

У Рівненській області мати вкрала 4 мільйони у сина і виписала з квартири, поки він був у полоні, і поїхала жити за кордон.

Сім'я отримувала по 125 тисяч гривень щомісяця за перебування сина в полоні. Мати не тільки вкрала його гроші, але й виписала з квартири, йдеться в сюжеті Рівне1.

"Я повернувся з полону і почав з'ясовувати свою фінансову ситуацію. Всі 32 місяці, поки я був у полоні, допомогу отримувала мати. І вона відмовилася мені їх віддавати", - поділився військовий.

Спроби мирно вирішити питання, за словами Дмитра, не дали результату.

"Я приїжджаю (з полону - Главред) починаю з ними розмовляти, вони мені починають брехати, що отримували тільки 20 тисяч від мене. Потім я дізнався всю ситуацію, попросив виписки. Я попросив по-нормальному вирішити питання з грошима, а вони мені сказали, що ти нікому нічого не винен і тобі ніхто не винен", - розповів Дмитро.

Мати від коментарів відмовляється / Фото: скріншот

Як виявилося, жінка не тільки привласнила його гроші, але і виписала з квартири. Тоді він і вирішив звернутися до суду. Поки триває судовий розгляд, Дмитро вже знову на передовій, а його мати від коментарів відмовляється.

Дивіться відео про те, як військовий залишився без виплат:

Нагадаємо, 5 лютого між Україною і країною-агресором Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 157 українських військових.

Також Главред писав, що з російського полону повернувся військовий Назар Далецький, якого кілька років вважали загиблим. Він зміг зателефонувати мамі та іншим рідним відразу після повернення на рідну землю. Вони не могли стримати сліз і кричали від щастя.

