Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні, і втекла за кордон

Ви дізнаєтеся:
- Спроби мирно вирішити питання не дали результату
- Його мати відмовляється коментувати ситуацію
У Рівненській області мати вкрала 4 мільйони у сина і виписала з квартири, поки він був у полоні, і поїхала жити за кордон.
Сім'я отримувала по 125 тисяч гривень щомісяця за перебування сина в полоні. Мати не тільки вкрала його гроші, але й виписала з квартири, йдеться в сюжеті Рівне1.
"Я повернувся з полону і почав з'ясовувати свою фінансову ситуацію. Всі 32 місяці, поки я був у полоні, допомогу отримувала мати. І вона відмовилася мені їх віддавати", - поділився військовий.
Спроби мирно вирішити питання, за словами Дмитра, не дали результату.
"Я приїжджаю (з полону - Главред) починаю з ними розмовляти, вони мені починають брехати, що отримували тільки 20 тисяч від мене. Потім я дізнався всю ситуацію, попросив виписки. Я попросив по-нормальному вирішити питання з грошима, а вони мені сказали, що ти нікому нічого не винен і тобі ніхто не винен", - розповів Дмитро.
Як виявилося, жінка не тільки привласнила його гроші, але і виписала з квартири. Тоді він і вирішив звернутися до суду. Поки триває судовий розгляд, Дмитро вже знову на передовій, а його мати від коментарів відмовляється.
Дивіться відео про те, як військовий залишився без виплат:
Нагадаємо, 5 лютого між Україною і країною-агресором Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 157 українських військових.
Також Главред писав, що з російського полону повернувся військовий Назар Далецький, якого кілька років вважали загиблим. Він зміг зателефонувати мамі та іншим рідним відразу після повернення на рідну землю. Вони не могли стримати сліз і кричали від щастя.
Вам може бути цікаво:
- У Львові посеред ночі жінка напала на ветерана, який повернувся з полону
- Потрапив у полон до десантників: окупант розкрив новий небезпечний план наступу РФ
- "Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред