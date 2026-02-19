Подруга актриси здивована: чоловіка Заворотнюк запідозрили в романі

Коротко:
- У чому запідозрили Петра Чернишова
- Що розповіла близька подруга актриси
У мережі з'явилися чутки про те, що у вдівця померлої російської актриси Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова з'явилася кохана.
Про це написали російські пропагандисти. За їхніми даними, 55-річний фігурист зустрічається з якоюсь актрисою на ім'я Олена, з якою він познайомився на закритому заході.
Однак чутки відразу спростувала близька подруга покійної актриси - Марина Потапова. "Яка Олена? - обурилася Марина. - Петро все життя буде вірний Анастасії".
Раніше про Чернишова розповідала і його близька подруга, дружина прес-секретаря терориста Путіна Тетяна Навка.
"Петро — свята людина, ми його в кулуарах називаємо Ісус Христос. Він прекрасний друг, приголомшлива, надійна людина. Петро талановитий, неймовірно добрий, щедрий, мудрий, справедливий. І взагалі, я не знаю, скільки ще епітетів можна знайти, щоб сказати, який він справжній-справжній", — говорила вона.
Анастасія Заворотнюк — причина смерті
Російська актриса Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року у віці 53 років. Причиною смерті стала тривала хвороба — агресивна форма раку головного мозку (гліобластома), з якою актриса боролася з 2019 року. Останні роки життя Заворотнюк провела в колі сім'ї, уникаючи публічних виступів.
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Напередодні стало відомо про те, що зірка популярного в терористичній Росії медичного серіалу "Інтерни" Світлана Пермякова, яка зіграла роль медсестри разом з оскаженілим путіністом і фашистом Іваном Охлобистіним, вразила своїм зовнішнім виглядом.
Про особу: Анастасія Заворотнюк
Анастасія Юріївна Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.
