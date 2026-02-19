Подруга актриси здивована: чоловіка Заворотнюк запідозрили в романі

Пропагандисти пишуть, що у чоловіка Анастасії Заворотнюк з'явилася нова дівчина.

https://glavred.net/starnews/podruga-aktrisy-v-shoke-muzha-zavorotnyuk-zapodozrili-v-romane-10742045.html Посилання скопійоване

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов були щасливі в шлюбі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Заворотнюк

Коротко:

У чому запідозрили Петра Чернишова

Що розповіла близька подруга актриси

У мережі з'явилися чутки про те, що у вдівця померлої російської актриси Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова з'явилася кохана.

Про це написали російські пропагандисти. За їхніми даними, 55-річний фігурист зустрічається з якоюсь актрисою на ім'я Олена, з якою він познайомився на закритому заході.

відео дня

Однак чутки відразу спростувала близька подруга покійної актриси - Марина Потапова. "Яка Олена? - обурилася Марина. - Петро все життя буде вірний Анастасії".

Чернишов збирається бути вірним актрисі все життя / Фото Стархіт

Раніше про Чернишова розповідала і його близька подруга, дружина прес-секретаря терориста Путіна Тетяна Навка.

"Петро — свята людина, ми його в кулуарах називаємо Ісус Христос. Він прекрасний друг, приголомшлива, надійна людина. Петро талановитий, неймовірно добрий, щедрий, мудрий, справедливий. І взагалі, я не знаю, скільки ще епітетів можна знайти, щоб сказати, який він справжній-справжній", — говорила вона.

Чернишову в РФ називають "Ісус" / Фото РБК

Анастасія Заворотнюк — причина смерті

Російська актриса Анастасія Заворотнюк померла 29 травня 2024 року у віці 53 років. Причиною смерті стала тривала хвороба — агресивна форма раку головного мозку (гліобластома), з якою актриса боролася з 2019 року. Останні роки життя Заворотнюк провела в колі сім'ї, уникаючи публічних виступів.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Напередодні стало відомо про те, що зірка популярного в терористичній Росії медичного серіалу "Інтерни" Світлана Пермякова, яка зіграла роль медсестри разом з оскаженілим путіністом і фашистом Іваном Охлобистіним, вразила своїм зовнішнім виглядом.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анастасія Заворотнюк Анастасія Юріївна Заворотнюк — російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред