Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

За новим законом, прозорість черги та розподілу має забезпечити єдина електронна система й механізми громадського контролю, пояснив юрист.

В Україні готують масштабну реформу Житлового кодексу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео YouTube

Про що сказав юрист:

Новий закон у довгостроковій перспективі буде вигідним для тих, хто реально потребує житла

Він наголосив, що документ суттєво посилює гарантії захисту житла

Водночас закон не обмежує права власності на вже приватизоване чи приватне житло

В Україні готується одна з наймасштабніших реформ житлової політики за останні десятиліття — ухвалення нового Житлового кодексу, який має замінити застарілий Житловий кодекс Української РСР. ​Володимир Зеленський днями підписав закон № 4751-IX "Про основні засади житлової політики", який передбачає відмову від радянської моделі розподілу квартир через черги та перехід до системи, де держава створює умови для забезпечення громадян житлом, а не розподіляє його адміністративно. Про те, як буде працювати реформа розповів юрист практики нерухомості та земельного права юридичної фірми "Результат" Артем Чекаленко в ексклюзивному коментарі Главреду.

Юрист вважає, що в довгостроковій перспективі новий закон буде вигідним для людей, які справді потребують житла, а також для суспільства загалом, адже система розподілу переходить від паперових черг до цифрового, більш прозорого та контрольованого механізму.

За його словами, документ істотно обмежує можливості для зловживань, зокрема у випадках приватизації заднім числом, оскільки всі процедури стають чітко врегульованими та цифровізованими.

Чекаленко також підкреслив, що закон запроваджує принципово нову гарантію: відтепер виселення з орендованого житла або обмеження права користування ним можливе лише за рішенням суду і відповідно до визначених законом підстав та процедури. Він наголосив, що це не просто формальна зміна, а суттєве оновлення підходу, яке фактично позбавляє практики, коли орендаря можна було позбавити житла одноосібним рішенням.

"Базові гарантії в законі сформульовані чітко: ніхто не може бути виселений або обмежений у користуванні житлом інакше, ніж за рішенням суду і в порядку, встановленому законом", - сказав він.

Юрист Чекаленко зазначив, що мешканців державного та комунального житла не можна виселяти, переселяти чи відселяти без попереднього надання іншого придатного для проживання помешкання, якщо зберігаються підстави для користування і це право не втрачено. Винятками є добровільне виселення або рішення суду. У випадку з приватним житлом, зокрема орендованим, такі дії також можливі виключно на підставі судового рішення.

"Важливо, що законом заборонено виселяти, якщо людина є стороною спору про підстави виселення або проживання до моменту вирішення спору (з деякими винятками типу аварій, надзвичайних ситуацій, наслідків агресії)", - пояснив Чекаленко.

Водночас експерт підкреслив, що щодо вже приватизованого або приватного житла новий закон не обмежує права власності та не змінює правил купівлі-продажу, дарування чи спадкування.

Стосовно соціального житла, за словами юриста, документ визначає досить широкий перелік осіб, які можуть претендувати на державну підтримку. До них належать люди, які не мають доступу до житла належної якості, ті, хто потребує соціального захисту, а також інші категорії громадян, передбачені законодавством.

"Соціальне житло буде надаватися тим, хто потребує соціального захисту, та іншим категоріям, визначеним законом, за рішенням органу влади та за договором оренди соціального житла. Що стосується прозорості "черги", то єдина житлова "е-система" повинна забезпечити відкритий доступ до інформації про житло, включаючи відомості про надання житла. Плюс задекларовано громадський контроль (слухання, обговорення, звернення, позови тощо). Хоча, як показує практика, прозорість буде настільки прозорою, наскільки якісно Кабмін пропише порядок: критерії, пріоритети, публічність даних", - додав Чекаленко.

Про персону: Артем Чикаленко Артем Чекаленко - юрист практики нерухомості та земельного права юридичної фірми "Результат". Магістр права, закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

