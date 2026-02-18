Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

Юрій Берендій
18 лютого 2026, 22:46
107
За новим законом, прозорість черги та розподілу має забезпечити єдина електронна система й механізми громадського контролю, пояснив юрист.
Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли
В Україні готують масштабну реформу Житлового кодексу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео YouTube

Про що сказав юрист:

  • Новий закон у довгостроковій перспективі буде вигідним для тих, хто реально потребує житла
  • Він наголосив, що документ суттєво посилює гарантії захисту житла
  • Водночас закон не обмежує права власності на вже приватизоване чи приватне житло

В Україні готується одна з наймасштабніших реформ житлової політики за останні десятиліття — ухвалення нового Житлового кодексу, який має замінити застарілий Житловий кодекс Української РСР. ​Володимир Зеленський днями підписав закон № 4751-IX "Про основні засади житлової політики", який передбачає відмову від радянської моделі розподілу квартир через черги та перехід до системи, де держава створює умови для забезпечення громадян житлом, а не розподіляє його адміністративно. Про те, як буде працювати реформа розповів юрист практики нерухомості та земельного права юридичної фірми "Результат" Артем Чекаленко в ексклюзивному коментарі Главреду.

Юрист вважає, що в довгостроковій перспективі новий закон буде вигідним для людей, які справді потребують житла, а також для суспільства загалом, адже система розподілу переходить від паперових черг до цифрового, більш прозорого та контрольованого механізму.

відео дня

За його словами, документ істотно обмежує можливості для зловживань, зокрема у випадках приватизації заднім числом, оскільки всі процедури стають чітко врегульованими та цифровізованими.

Чекаленко також підкреслив, що закон запроваджує принципово нову гарантію: відтепер виселення з орендованого житла або обмеження права користування ним можливе лише за рішенням суду і відповідно до визначених законом підстав та процедури. Він наголосив, що це не просто формальна зміна, а суттєве оновлення підходу, яке фактично позбавляє практики, коли орендаря можна було позбавити житла одноосібним рішенням.

"Базові гарантії в законі сформульовані чітко: ніхто не може бути виселений або обмежений у користуванні житлом інакше, ніж за рішенням суду і в порядку, встановленому законом", - сказав він.

Юрист Чекаленко зазначив, що мешканців державного та комунального житла не можна виселяти, переселяти чи відселяти без попереднього надання іншого придатного для проживання помешкання, якщо зберігаються підстави для користування і це право не втрачено. Винятками є добровільне виселення або рішення суду. У випадку з приватним житлом, зокрема орендованим, такі дії також можливі виключно на підставі судового рішення.

"Важливо, що законом заборонено виселяти, якщо людина є стороною спору про підстави виселення або проживання до моменту вирішення спору (з деякими винятками типу аварій, надзвичайних ситуацій, наслідків агресії)", - пояснив Чекаленко.

Водночас експерт підкреслив, що щодо вже приватизованого або приватного житла новий закон не обмежує права власності та не змінює правил купівлі-продажу, дарування чи спадкування.

Стосовно соціального житла, за словами юриста, документ визначає досить широкий перелік осіб, які можуть претендувати на державну підтримку. До них належать люди, які не мають доступу до житла належної якості, ті, хто потребує соціального захисту, а також інші категорії громадян, передбачені законодавством.

"Соціальне житло буде надаватися тим, хто потребує соціального захисту, та іншим категоріям, визначеним законом, за рішенням органу влади та за договором оренди соціального житла. Що стосується прозорості "черги", то єдина житлова "е-система" повинна забезпечити відкритий доступ до інформації про житло, включаючи відомості про надання житла. Плюс задекларовано громадський контроль (слухання, обговорення, звернення, позови тощо). Хоча, як показує практика, прозорість буде настільки прозорою, наскільки якісно Кабмін пропише порядок: критерії, пріоритети, публічність даних", - додав Чекаленко.

Реформи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні готують пакет змін до законодавства про мобілізацію, який може суттєво позначитися як на діяльності територіальних центрів комплектування, так і на відповідальності громадян, що ухиляються від виконання військового обов’язку. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Також розглядається можливість підвищення мінімальної пенсії до шести тисяч гривень. Очікується, що це рішення може охопити щонайменше третину пенсіонерів, однак його реалізація залежатиме від проведення реформи солідарної пенсійної системи. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін.

Крім того, уряд впроваджує три нові реформи в освітній галузі, які мають на меті підтримку педагогів і науковців. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Інші новини:

Про персону: Артем Чикаленко

Артем Чекаленко - юрист практики нерухомості та земельного права юридичної фірми "Результат". Магістр права, закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Верховна Рада Володимир Зеленський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

23:56Світ
Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

22:46Україна
Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

21:58Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Щурам - загроза, Мавпам - вороги

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Щурам - загроза, Мавпам - вороги

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Гороскоп Таро на завтра, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на завтра, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:19

"Поговорюють, розкабанів": Монатік відповів на критику своєї зовнішності

00:03

Графіки для Києва та області: коли відключать електроенергію 19 лютого

18 лютого, середа
23:56

"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

23:17

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

23:14

Помер зірка "Робокопа" і "Секретних матеріалів" Том Нунан

Оренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житлоОренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житло
23:05

Черкащина без світла: з'явилися нові графіки відключень на 19 лютого

22:46

Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

22:40

Водії масово кладуть сіль в авто і залишаються в захваті: розкрита причинаВідео

21:58

Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

Реклама
21:46

"Шахтар" націлився на підсилення: клуб планує одразу три підписання, хто в списку

21:43

"Не дуже чисто": розкрилася правда про Ірину Білик

21:28

Дивовижний пиріг за 15 хвилин без замісу і клопоту - рецептВідео

21:27

Десятки росіян потрапили в оточення: ЗСУ добивають окупантів у Куп'янську

20:46

Які вимоги висунула РФ на переговорах в Женеві - ЗМІ розкрили результат зустрічі

20:37

Переможець "Холостячки" мобілізувався - де служить ексбойфренд Огнєвіч

20:33

Млинці на Масляну: кому віддають перший і що він насправді означає

20:31

Пускова установка С-300 злетіла в повітря: РФ оцінює втрати після удару ЗСУ

20:25

Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області

19:59

"Я - головне зло": Melovin різко відреагував на зрив його концерту в РівномуВідео

19:54

Пенсії в березні зростуть не для всіх: кого з пенсіонерів омине підвищення

Реклама
19:33

Як зрозуміти, що кіт нещасний — ветеринар розкрила десять маловідомих ознакВідео

19:31

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

19:18

Прямі переговори України та РФ без посередників: у РНБО розкрили важливі деталі

19:10

Як дві держави-спонсори тероризму демонструють єдністьПогляд

18:59

"Остання крапля": Україна бойкотуватиме Паралімпійські ігри, яка причина

18:53

Актриса-путіністка з "Інтернів" вразила своїм худорлявим виглядом: схудла на 20 кг

18:33

Ламає росіянам язик: яке унікальне українське слово не має аналогів в інших мовах

18:21

Саботаж на переговорах у Женеві: про що домовились Україна з РФ та яка роль США

18:01

Путін впевнений у своїй перевазі: ЗМІ розкрили, скільки ще він планує воювати

17:40

Бродячий пес знайшов нове життя, але йому загрожує евтаназія: історія розірвала Мережу

17:30

Вчені виявили унікального птаха‑маніпулятора: він бреше іншим тваринам задля вигоди

17:25

Як виглядали Золоті ворота до реконструкції: у мережі показали рідкісні кадри

17:07

"Чесна мобілізація": в Україні створено рух проти "активістів" та "мажорів", заброньованих через різні схеми

16:32

США не готові тиснути на РФ: тривожний сценарій закінчення війни в Україні

16:31

Як перетворити будь‑яку сковороду на антипригарну: старий перевірений лайфхак

16:17

Новий лідер і драматичне падіння України: оновлений прогноз на переможця Євробачення-2026

16:15

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

16:08

Хто такий Техно Вікінг і де він зараз: історія культового інтернет-феноменуВідео

15:53

Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

15:48

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

Реклама
15:26

Слів "підодіяльник" і "наволочка" не існує — як сказати правильно українськоюВідео

15:25

Які слова видають постійно нещасну людину: 8 тривожних сигналів

15:21

Невеликий "плюс" на термометрі: на Тернопільщині скоро стане тепліше

15:07

Як коти знаходять дорогу додому та чи можуть вони заблукати: пояснення для господарів

14:51

Якими словами Кейт Міддлтон прийняла Меган Маркл у королівську родину

14:39

В Україну йде довгоочікуване потепління: синоптик назвала дату зміни погоди

14:32

Наталія Могилевська публічно представила молодого фаворита - деталі

14:22

Оспівана у "Тінях забутих предків": яку річку гуцули споконвіку вважають священною

14:15

Україна зіграла важливу роль: чому Наполеон не захопив Росію

13:37

Тобі не соромно: чоловік Орбакайте вилаяв співачку за ціну сукні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти