Пускова установка С-300 злетіла в повітря: РФ оцінює втрати після удару ЗСУ

Втрати противника і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Підірвана пускова установка С-300 РФ

Головне:

Уражена пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300

Нанесено удар по пунктах управління БПЛА РФ

Сили оборони 17-18 лютого уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-300ВМ (ТОТ Маріуполя).

Також завдано удару по пунктах управління БПЛА (Курська обл. РФ і ТОТ Донецької обл.), вузлах зв'язку і скупченнях живої сили та військової техніки противника (ТОТ Запорізької та Донецької областей), повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Так, в ніч на 18 лютого 2026 року уражені: в районі н.п. Трудове (ТОТ Запорізької області) - район зосередження підрозділу БПЛА противника; в районі н.п. Токмак (ТОТ Запорізької області) - майстерня БПЛА; в районі н.п. Старомилівка (ТОТ Донецької області) - вузол зв'язку; м. Донецьк (ТОТ Донецької області) - зосередження військової техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 17 лютого, в районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражена пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300ВМ. Також в районі н.п. Сальне (Курська область, РФ) і в районі м. Родинське (ТОТ Донецької області) уражені пункти управління БПЛА противника.

Повідомляється, що втрати противника і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Аналітики проаналізували наслідки атак по об'єктах РФ

Фахівці Інституту вивчення війни відзначають, що удари українських дронів по нафтопереробних підприємствах Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували подорожчання бензину всередині країни. За їхньою оцінкою, нестача пального підвищує витрати як для компаній, так і для населення, а в подальшому може сприяти посиленню інфляції в російській економіці.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

