Взявся за старе: про що втікач Влад Яма заговорив російською мовою

Коротко:
- Влад Яма привітав дружину
- Артист не відмовився від російської мови
Майже чотири роки, з початку повномасштабної війни, український танцюрист і шоумен Влад Яма живе в США. Хоч він і бере участь у благодійних заходах для України, в Мережі артиста, який втік з країни на початку повномасштабного вторгнення, вважають поза контекстом сучасних реалій.
Підтвердженням тому став недавній пост Ями в Instagram. У той час, як українські медіаособи в публічному просторі давно вже перейшли на українську мову, а російську виключили принаймні з соціальних мереж, Влад продовжує писати російською.
Привітання дружині Лілії з Днем народження шоумен написав трьома мовами - англійською, українською та російською. Влад Яма зізнався в коханні обраниці та пообіцяв завжди бути поруч.
Про персону: Влад Яма
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
