"Шахтар" націлився на підсилення: клуб планує одразу три підписання, хто в списку

Коротко:
- Шахтар" цікавиться трьома бразильськими талантами
- Гравці мають 17–18 років і перспективу для розвитку
- Клуб прагне підписати хоча б одного до закінчення вікна
Донецький Шахтар продовжує стратегію розвитку молодих гравців і розглядає можливість підписання трьох перспективних футболістів з Бразилії, повідомляє ESPN.
У фокусі клубу – 18-річний нападник Матеус Шав’єр із "Сантоса", 17-річний центральний півзахисник Габріель Мек та 17-річний хавбек відомий під іменем Бруніньйо.
Особлива увага на Матеуса Шав’єра
За інформацією видання, особлива увага приділяється трансферу Матеуса Шав’єра. Його перевага полягає в тому, що нападнику вже виповнилося 18 років, тож він може легально переїхати до України.
Клуб прагне підписати хоча б одного з кандидатів до завершення поточного трансферного вікна.
Стратегія "Шахтаря" націлена на залучення молодих іноземних талантів, які зможуть поступово інтегруватися у першу команду та підсилити склад у майбутньому. Раніше клуб вже успішно реалізовував подібні трансфери, особливо з Бразилії.
Як раніше писав Главред, український футбольний клуб Шахтар відновив інтерес до 17-річного атакувального півзахисника бразильського Греміо та молодіжної збірної Бразилії Габріеля Мека.
Крім того, у Брюсселі 12 лютого відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/2027, і збірна України дізналася своїх суперників. Як повідомляє 24 Канал, команда Сергія Реброва зіграє у другому за силою дивізіоні B, групі B2.
Нагадаємо, що футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.
ФК "Шахтар" – найуспішніший футбольний клуб України
ФК "Шахтар" — провідний український професійний футбольний клуб, заснований у 1936 році під назвою "Стахановець". Клуб є одним із найуспішніших в Україні і традиційно виступає в українській Прем’єр-лізі.
Після здобуття незалежності України "Шахтар" багаторазово ставав чемпіоном і володарем національного Кубка та Суперкубка, а також виборов європейський трофей — Кубок УЄФА у 2009 році.
Через війну з РФ клуб змушений виступати не в своєму рідному Донбасі, грає домашні матчі в інших містах України чи за кордоном, але зберігає вірність своїм традиціям і продовжує виступати у європейських турнірах.
