"Шахтар" націлився на підсилення: клуб планує одразу три підписання, хто в списку

"Шахтар" активно переглядає трьох бразильських футболістів / колаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, facebook.com/fcshakhtar

Донецький Шахтар продовжує стратегію розвитку молодих гравців і розглядає можливість підписання трьох перспективних футболістів з Бразилії, повідомляє ESPN.

У фокусі клубу – 18-річний нападник Матеус Шав’єр із "Сантоса", 17-річний центральний півзахисник Габріель Мек та 17-річний хавбек відомий під іменем Бруніньйо.

Особлива увага на Матеуса Шав’єра

За інформацією видання, особлива увага приділяється трансферу Матеуса Шав’єра. Його перевага полягає в тому, що нападнику вже виповнилося 18 років, тож він може легально переїхати до України.

Клуб прагне підписати хоча б одного з кандидатів до завершення поточного трансферного вікна.

Стратегія "Шахтаря" націлена на залучення молодих іноземних талантів, які зможуть поступово інтегруватися у першу команду та підсилити склад у майбутньому. Раніше клуб вже успішно реалізовував подібні трансфери, особливо з Бразилії.

ФК "Шахтар" – найуспішніший футбольний клуб України ФК "Шахтар" — провідний український професійний футбольний клуб, заснований у 1936 році під назвою "Стахановець". Клуб є одним із найуспішніших в Україні і традиційно виступає в українській Прем’єр-лізі. Після здобуття незалежності України "Шахтар" багаторазово ставав чемпіоном і володарем національного Кубка та Суперкубка, а також виборов європейський трофей — Кубок УЄФА у 2009 році. Через війну з РФ клуб змушений виступати не в своєму рідному Донбасі, грає домашні матчі в інших містах України чи за кордоном, але зберігає вірність своїм традиціям і продовжує виступати у європейських турнірах.

