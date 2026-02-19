Рус
Графіки для Києва та області: коли відключать електроенергію 19 лютого

Олексій Тесля
19 лютого 2026, 00:03
Графіки відключень складені відповідно до даних, наданих компанією ДТЕК.
Світло, відключення
Стало відомо про нові графіки відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Відключення споживачів від електроенергії заплановано в Києві
  • Графіки складені згідно з даними, наданими компанією ДТЕК

Відключення споживачів від електроенергії заплановано в Києві в четвер, 19 лютого.

Про це йдеться в повідомленні в Facebook, опублікованому постачальником компанією ДТЕК Київські електромережі.

"Опубліковано графік включень на 19 лютого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, відключення абонентів від електроенергії також заплановано в Київській області 19 лютого.

Відповідні графіки складені згідно з даними, наданими компанією ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Експерт розповів, коли можна очікувати стабілізації

За прогнозами, решта тижнів зими стануть непростими через посилення холодів, тому можливі перебої з подачею електроенергії. Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус зазначив, що на даний момент російська сторона не демонструє готовності до будь-яких домовленостей, в тому числі до так званого "енергетичного перемир'я".

Графіки для Києва та області: коли відключать електроенергію 19 лютого
/ Главред

Відключення в Києві - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

