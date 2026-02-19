"Поговорюють, розкабанів": Монатік відповів на критику своєї зовнішності

Діма Монатік продемонстрував яскраву реакцію на хейт в Мережі.

Діма Монатік зараз - артист відшив хейтерів в Мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official, Скріншот YouTube

Над Монатіком почали посміюватися через зміни в зовнішності

Дмитро не промовчав

Після недавнього концерту в Одесі український співак, танцюрист і шоумен Діма Монатік став предметом активного обговорення в Мережі. Артиста критикували за невдало підібраний лук, зачіску, а також зайву вагу.

Не втримався від коментарів і сам Монатік. Він вирішив скористатися тим, що суспільство активно обговорює його, щоб прорекламувати свій "повний" концерт в Threads. "Це виходить у мене зараз прайм в Threads? Тоді ось "повний" концерт. Залиште свої експертні думки", - написав шоумен.

У коментарях Дмитро особисто відповідав тим, хто жартував над його зовнішнім виглядом. Монатік намагався реагувати на хейт і нетактовні зауваження м'яко і з гумором.

Про персону: MONATIK Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг, суддя танцювального шоу "Танці з зірками" і тренер вокальних шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

