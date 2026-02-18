Рус
Читати російською
Прямі переговори України та РФ без посередників: у РНБО розкрили важливі деталі

Олексій Тесля
18 лютого 2026, 19:18
Переговори між представниками України та РФ тривали до двох годин, розповіла прес-секретар Рустема Умєрова.
мирні переговори в Стамбулі, Медінський
Відбулися переговори України та РФ / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини

Головне:

  • Представники України та Росії провели окрему зустріч у Женеві
  • Умєров і Арахамія окремо зустрілися з Мединським

Представники України та Росії провели окрему зустріч після основних переговорів у Женеві.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила прес-секретар секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

Як уточнює РБК-Україна, після формального завершення тристоронніх переговорів у Женеві глава делегації РФ Володимир Мединський провів окремі переговори з Умєровим і главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

За словами Давітян, переговори між представниками України та РФ тривали до двох годин.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що за результатами дводенних переговорів у Женеві між Україною, США і РФ щодо мирного врегулювання є напрацювання в політичній складовій, але поки позиції сторін різні, і такого прогресу, як у військовому напрямку, немає.

/ Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни: думка експерта

Голова політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович висловив сумнів у тому, що США переглянуть свою позицію щодо можливого сценарію закінчення війни в Україні.

На його думку, підхід Вашингтона залишиться тим самим, про який раніше говорив Марко Рубіо: Сполучені Штати продовжують працювати і розраховують на результат, проте до переходу до дійсно жорсткого тиску на Росію американська сторона поки не готова.

Переговори про припинення вогню - новини по темі

Раніше повідомлялося, про що домовилися Україна з РФ і яка роль США. Росія на переговорах намагається блокувати прогрес у врегулюванні війни, саботуючи домовленості, досягнуті під час зустрічей в Абу-Дабі, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві. Глава Офісу президента повідомив, що нова зустріч відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв Главред, раніше спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

