Помер зірка "Робокопа" і "Секретних матеріалів" Том Нунан

Читайте більше:
- Що відомо про смерть Тома Нунана
- Що про артиста розповіла подруга
У віці 74 років помер американський актор, режисер і сценарист Том Нунан - зірка фільмів "Робокоп-2", "Мисливець за людьми" і серіалу "Секретні матеріали". Про його смерть повідомила акторка Карен Сіллас - його подруга і колега по позабродвейській постановці "Що сталося тоді...", сценаристом і композитором якої був сам Том.
Сіллас заявила, що Нунан мирно помер 14 лютого. Вона не розкрила подробиці смерті, а пізніше видалила пост про це.
"Мій дорогий друг і колега по сцені Том Нунан мирно помер у День святого Валентина 2026 року. Робота з ним в його оригінальній позабродвейській п'єсі "Що сталося тоді..." в Paradise Factory Theatre на початку дев'яностих років стала поворотним моментом для мене і моєї кар'єри, який досі знаходить відгук в моєму житті і роботі актора. Яка честь і яке шалене задоволення було працювати з цією людиною і називати її своїм другом до самого кінця... Нехай його спадщина продовжує сяяти", - цитує Карен Сіллас видання Daily Mail.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.
Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.
Читайте також:
- 52-річна зірка "Корони" зізналася у своїй небінарності
- Помер зірка "Хрещеного батька" і "Апокаліпсису сьогодні" - йому було 95 років
- Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо, її друзі стурбовані - ЗМІ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред