Помер зірка "Робокопа" і "Секретних матеріалів" Том Нунан

Колега актора поділилася спогадами про нього.

Том Нунан помер - що відомо про смерть зірки Робокопа і Секретних матеріалів / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Що відомо про смерть Тома Нунана

Що про артиста розповіла подруга

У віці 74 років помер американський актор, режисер і сценарист Том Нунан - зірка фільмів "Робокоп-2", "Мисливець за людьми" і серіалу "Секретні матеріали". Про його смерть повідомила акторка Карен Сіллас - його подруга і колега по позабродвейській постановці "Що сталося тоді...", сценаристом і композитором якої був сам Том.

Сіллас заявила, що Нунан мирно помер 14 лютого. Вона не розкрила подробиці смерті, а пізніше видалила пост про це.

"Мій дорогий друг і колега по сцені Том Нунан мирно помер у День святого Валентина 2026 року. Робота з ним в його оригінальній позабродвейській п'єсі "Що сталося тоді..." в Paradise Factory Theatre на початку дев'яностих років стала поворотним моментом для мене і моєї кар'єри, який досі знаходить відгук в моєму житті і роботі актора. Яка честь і яке шалене задоволення було працювати з цією людиною і називати її своїм другом до самого кінця... Нехай його спадщина продовжує сяяти", - цитує Карен Сіллас видання Daily Mail.

Том Нунан у фільмі Робокоп-2 / фото: imdb.com

