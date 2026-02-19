85-річний Аль Пачіно і його 32-річна ексдівчина підігріли чутки про возз'єднання

Читайте більше:
У червні 2023 року американський актор Аль Пачіно вчетверте став батьком - сина Романа йому подарувала режисерка Нур Альфалла. Вона молодша за Пачіно на 53 роки.
Пара розійшлася за кілька місяців до появи хлопчика. У 2024 році Нур закрутила роман з коміком Білом Маром - старшим за неї на 38 років. Ще на Хелловін Альфаллу і Мара бачили разом на вечірці, а тепер у західних таблоїдах з'явилися чутки про возз'єднання режисерки і Пачіно.
Як повідомляє Daily Mail, 17 лютого ввечері 32-річна Нур і 85-річний Аль були помічені на одній вечірці в Беверлі Хіллз. Вони покинули її окремо, але все ж сіли в один автомобіль. За кермом була Альфалла. Пара поїхала в невідомому напрямку, і своєю спільною появою спровокувала чутки про возз'єднання.
Al Pacino, 85, and baby mama Noor Alfallah, 32, spark reunion rumours as they're seen leaving a party in Beverly Hills together https://t.co/8ifPeMxGWs— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 18 лютого 2026
Особисте життя Аль Пачіно
Попри те, що Аль Пачіно говорить про своє особисте життя мало, а частіше намагається його навіть приховати, статусу голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму елегантному віці. Актор ніколи не був одружений, і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан,Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д'Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Гоббс, Кім Бесінгер тощо. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс та Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).
