Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

85-річний Аль Пачіно і його 32-річна ексдівчина підігріли чутки про возз'єднання

Анна Підгорна
19 лютого 2026, 01:30
5
Нур Альфалла виховує дворічного сина від зірки "Хрещеного батька".
Нур Альфалла, Аль Пачіно
Аль Пачіно зараз - що відбувається між актором і Нур Альфаллою / колаж: Главред, фото: instagram.com/nooralfallah, ua.depositphotos.com

Читайте більше:

  • Що відомо про стосунки Аль Пачіно і Нур Альфалли
  • Чому виникли чутки, що пара знову разом

У червні 2023 року американський актор Аль Пачіно вчетверте став батьком - сина Романа йому подарувала режисерка Нур Альфалла. Вона молодша за Пачіно на 53 роки.

Пара розійшлася за кілька місяців до появи хлопчика. У 2024 році Нур закрутила роман з коміком Білом Маром - старшим за неї на 38 років. Ще на Хелловін Альфаллу і Мара бачили разом на вечірці, а тепер у західних таблоїдах з'явилися чутки про возз'єднання режисерки і Пачіно.

відео дня

Як повідомляє Daily Mail, 17 лютого ввечері 32-річна Нур і 85-річний Аль були помічені на одній вечірці в Беверлі Хіллз. Вони покинули її окремо, але все ж сіли в один автомобіль. За кермом була Альфалла. Пара поїхала в невідомому напрямку, і своєю спільною появою спровокувала чутки про возз'єднання.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Читайте також:

Особисте життя Аль Пачіно

Попри те, що Аль Пачіно говорить про своє особисте життя мало, а частіше намагається його навіть приховати, статусу голлівудського ловеласа він не втрачає навіть у своєму елегантному віці. Актор ніколи не був одружений, і мав безліч романів - з Джилл Клейберг, Дайан Кітон, Мартою Келлер, Кетлін Квінлан,Тьюсдей Велд, Деброю Вінгер, Мішель Пфайффер, Беверлі Д'Анджело, Люсілою Сола, Яною Террант, Ліндалл Гоббс, Кім Бесінгер тощо. У Аль Пачіно четверо дітей, які, за його словами, "найкраще, що з ним траплялося" - Джулія Марія Пачіно (1989), Антон Джеймс та Олівія Роуз Пачіно (2001), Роман Пачіно (2023).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Аль Пачіно новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна та Росія обговорили нові варіанти компромісу щодо Донбасу – NYT

Україна та Росія обговорили нові варіанти компромісу щодо Донбасу – NYT

02:21Світ
"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

23:56Світ
Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

22:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Щурам - загроза, Мавпам - вороги

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Щурам - загроза, Мавпам - вороги

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Гороскоп на сьогодні 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

Гороскоп Таро на завтра, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на завтра, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

02:45

Таємниця стародавньої катастрофи: чому міф про грандіозний потоп тріщить по швах

02:21

Україна та Росія обговорили нові варіанти компромісу щодо Донбасу – NYT

01:30

85-річний Аль Пачіно і його 32-річна ексдівчина підігріли чутки про возз'єднання

01:13

Взявся за старе: про що втікач Влад Яма заговорив російською мовою

00:57

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часомВідео

Оренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житлоОренда замість квартири від держави: що означає новий закон про житло
00:19

"Поговорюють, розкабанів": Монатік відповів на критику своєї зовнішності

00:03

Графіки для Києва та області: коли відключать електроенергію 19 лютого

18 лютого, середа
23:56

"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

23:17

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

Реклама
23:14

Помер зірка "Робокопа" і "Секретних матеріалів" Том Нунан

23:05

Черкащина без світла: з'явилися нові графіки відключень на 19 лютого

22:46

Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

22:40

Водії масово кладуть сіль в авто і залишаються в захваті: розкрита причинаВідео

21:58

Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

21:46

"Шахтар" націлився на підсилення: клуб планує одразу три підписання, хто в списку

21:43

"Не дуже чисто": розкрилася правда про Ірину Білик

21:28

Дивовижний пиріг за 15 хвилин без замісу і клопоту - рецептВідео

21:27

Десятки росіян потрапили в оточення: ЗСУ добивають окупантів у Куп'янську

20:46

Які вимоги висунула РФ на переговорах в Женеві - ЗМІ розкрили результат зустрічі

20:37

Переможець "Холостячки" мобілізувався - де служить ексбойфренд Огнєвіч

Реклама
20:33

Млинці на Масляну: кому віддають перший і що він насправді означає

20:31

Пускова установка С-300 злетіла в повітря: РФ оцінює втрати після удару ЗСУ

20:25

Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області

19:59

"Я - головне зло": Melovin різко відреагував на зрив його концерту в РівномуВідео

19:54

Пенсії в березні зростуть не для всіх: кого з пенсіонерів омине підвищення

19:33

Як зрозуміти, що кіт нещасний — ветеринар розкрила десять маловідомих ознакВідео

19:31

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

19:18

Прямі переговори України та РФ без посередників: у РНБО розкрили важливі деталі

19:10

Як дві держави-спонсори тероризму демонструють єдністьПогляд

18:59

"Остання крапля": Україна бойкотуватиме Паралімпійські ігри, яка причина

18:53

Актриса-путіністка з "Інтернів" вразила своїм худорлявим виглядом: схудла на 20 кг

18:33

Ламає росіянам язик: яке унікальне українське слово не має аналогів в інших мовах

18:21

Саботаж на переговорах у Женеві: про що домовились Україна з РФ та яка роль США

18:01

Путін впевнений у своїй перевазі: ЗМІ розкрили, скільки ще він планує воювати

17:40

Бродячий пес знайшов нове життя, але йому загрожує евтаназія: історія розірвала Мережу

17:30

Вчені виявили унікального птаха‑маніпулятора: він бреше іншим тваринам задля вигоди

17:25

Як виглядали Золоті ворота до реконструкції: у мережі показали рідкісні кадри

17:07

"Чесна мобілізація": в Україні створено рух проти "активістів" та "мажорів", заброньованих через різні схеми

16:32

США не готові тиснути на РФ: тривожний сценарій закінчення війни в Україні

16:31

Як перетворити будь‑яку сковороду на антипригарну: старий перевірений лайфхак

Реклама
16:17

Новий лідер і драматичне падіння України: оновлений прогноз на переможця Євробачення-2026

16:15

Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві: перші деталі

16:08

Хто такий Техно Вікінг і де він зараз: історія культового інтернет-феноменуВідео

15:53

Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

15:48

Угорщина та Словаччина висунули ультиматум Україні - чим погрожують

15:26

Слів "підодіяльник" і "наволочка" не існує — як сказати правильно українськоюВідео

15:25

Які слова видають постійно нещасну людину: 8 тривожних сигналів

15:21

Невеликий "плюс" на термометрі: на Тернопільщині скоро стане тепліше

15:07

Як коти знаходять дорогу додому та чи можуть вони заблукати: пояснення для господарів

14:51

Якими словами Кейт Міддлтон прийняла Меган Маркл у королівську родину

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти