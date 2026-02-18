Рус
Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

Інна Ковенько
18 лютого 2026, 15:53оновлено 18 лютого, 17:21
НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 19 лютого.
Курс валют на 19 лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На четвер, 19 лютого, Національний банк України дещо послабив гривню відносно основних іноземних валют. Долар США, євро та польський злотий продемонстрували ріст. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 19 лютого

На четвер офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,29 гривні за долар. Таким чином долар зміцнив свої позиції на 4 копійки порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 19 лютого

Євро також зміцнився. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,25 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 11 копійок.

Курс злотого на 19 лютого

НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 19 лютого на порівняно з 18 лютого на 1 копійку - до 12,15 гривні.

Що буде з курсом валют впродовж тижня - думка експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що у середині лютого навряд чи будуть різкі курсові рухи.

За його словами, валютний ринок переходить до фази відносної рівноваги.

Він вважає, що впродовж тижня долар коливатиметься у межах 42,75-43,25 гривень на міжбанку та 42,5-43,5 гривень на готівковому ринку. Водночас євро коштуватиме від 50 до 52 гривень як і на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Як повідомляв Главред, економіст Олександр Хмелевський заявляв, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим. За його словами, курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

