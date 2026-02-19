Рус
Російську модель Ірину Шейк висміяли в мережі за в'яле тіло

Олена Кюпелі
19 лютого 2026, 09:26
74
Ірину Шейк зняли на пляжі в Маямі і розкритикували її тіло.
У мережі висміяли фігуру росіянки Ірини Шейк
У мережі висміяли фігуру росіянки Ірини Шейк / Колаж Главред, фото Instagram/irinashayk

Коротко:

  • Як зараз виглядає Ірина Шейк
  • За що її критикують в мережі

Російську супермодель Ірину Шейк, яка часто потрапляє в скандали, пов'язані чи то з символікою РФ, чи то з прапором, чи то з маркером тероризму - літерою Z, жорстко розкритикували за обвислу і в'ялу фігуру.

Як пишуть російські пропагандисти, днями Ірина Шейк провела час на пляжі в Маямі разом з дочкою від Бредлі Купера і друзями. Супермодель насолоджувалася відпочинком, спілкувалася і плавала. Однак папараці вдалося зняти російську модель подіуму з різних ракурсів.

Ірина Шейк і триколор на обличчі
Ірина Шейк і триколор на обличчі / Фото Instagram/irinasheik

Користувачі розкритикували не тільки п'яту точку моделі, яку вони назвали "сумною". Але також і "страшний живіт".

"Сумна попа"; "Фігура далека від досконалості"; "Який страшний живіт, побачила, що знімають, і втягнула?"; "Вона в зал ходить? Жодного разу не було фото. За якістю тіла ніби немає. Виїжджає на генетиці, віці, б'юті процедурах"; "Так, я люблю Ірину, але, схоже, вона так само, як і я ходить в зал двічі на рік!"; "Вона виглядає на цих фото як зазвичай, як і тисячі дівчат на пляжах, тому й розчарування"; "Навіщо взагалі змушувати жінок роздягатися на пляжі? Невже не можна придумати нормальні костюми? Обов'язково виставляти напоказ все?" — зазначають користувачі.

Подивитися, як змінилася фігура моделі, можна тут

У мережі накинулися на фігуру Ірини Шейк
У мережі накинулися на фігуру Ірини Шейк / Скріншот Стархіт

"Модель? Швидше, колишня модель", "Вона красива, їй просто потрібно два тижні позайматися в залі і її попа підтягнеться", - пишуть коментатори сайту TMZ.

/ Скріншот сайту TMZ

Ірина Шейк про війну

Вже після повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, російська модель Шейк, яка родом з Челябінської області, сказала, що любить Росію. "Я люблю свою країну, але зараз я ні на секунду не можу уявити, що повернуся туди", - заявила модель.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Крім того, напередодні стало відомо про те, що в мережі з'явилися чутки про те, що у вдівця померлої російської актриси Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова з'явилася кохана.

Про особу: Ірина Шейк

Ірина Шейк - народилася 6 січня 1986 року в місті Єманжелінську. Батько був шахтарем, помер у 2000 році, коли їй було 14 років, від хвороби легенів. Матері Ользі, викладачці музики, доводилося працювати в двох місцях, щоб прогодувати себе і двох дочок, у Ірини є старша сестра Тетяна.

Шейк з'являлася на обкладинках найвідоміших журналів. Вела 4-й сезон реаліті-шоу "Топ-модель по-російськи". У 2024 році стала обличчям російського бренду Gloria Jeans. За даними Вікіпедії, в 2022 році вона виступила проти російського вторгнення в Україну, заявила про намір зробити пожертви ЮНІСЕФ і Червоному Хресту для підтримки їх гуманітарних зусиль в Україні і закликала своїх послідовників теж зробити пожертви.

20:31

Пускова установка С-300 злетіла в повітря: РФ оцінює втрати після удару ЗСУ

20:25

Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області

19:59

"Я - головне зло": Melovin різко відреагував на зрив його концерту в РівномуВідео

