Пенсії в березні зростуть не для всіх: кого з пенсіонерів омине підвищення

Руслан Іваненко
18 лютого 2026, 19:54
Українські пенсіонери отримають підвищені виплати з березня на понад 12%.
Частина пенсіонерів залишиться без доплат / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

  • Пенсії українців з 1 березня зростуть на 12,1%
  • Підвищення перевищує інфляцію минулого року на 4%
  • Є категорії, які не отримають підвищення

В Україні з березня заплановано індексацію пенсій. Більшість пенсіонерів отримають підвищення на понад 12%, проте деякі категорії залишаться без доплат.

Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтервʼю РБК-Україна, з 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%.

"Таким чином, показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року", — зазначив він.

Хто залишиться без підвищення

Водночас, відповідаючи на питання про категорії пенсіонерів, яких березнева індексація не стосуватиметься, Улютін виділив три групи:

  • ті, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;
  • пенсіонери, які отримують максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн;
  • а також прокурори та судді у відставці, для яких виплати залишаться без змін
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Якою буде пенсія при стажі 40 років

Як писав Главред, у 2026 році українці зможуть оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки роботи. Якщо обрати 63 роки, достатньо 23 років стажу, а у 65 років — лише 15.

Розмір пенсії визначається за формулою Пенсійного фонду: зарплата множиться на коефіцієнт страхового стажу. Наприклад, при 40 роках роботи коефіцієнт становить 0,4. Це означає, що пенсія українця з мінімальною зарплатою 8 647 грн складе 3 458 грн, а при середньому заробітку 21 578 грн — 8 631 грн.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій на 12,1% - про це в інтерв’ю Українському радіо повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Крім того, у 2026 році українці матимуть можливість оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Так, для виходу у 60 років потрібно підтвердити щонайменше 33 роки роботи. Якщо людина вирішить піти на пенсію у 63 роки, достатньо буде 23 років стажу, а у 65 років - лише 15.

Нагадаємо, що в Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, однак для представників окремих професій та мешканців сільської місцевості передбачено винятки. У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років.

РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

