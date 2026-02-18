Пенсії в березні зростуть не для всіх: кого з пенсіонерів омине підвищення

Українські пенсіонери отримають підвищені виплати з березня на понад 12%.

Частина пенсіонерів залишиться без доплат / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Пенсії українців з 1 березня зростуть на 12,1%

Підвищення перевищує інфляцію минулого року на 4%

Є категорії, які не отримають підвищення

В Україні з березня заплановано індексацію пенсій. Більшість пенсіонерів отримають підвищення на понад 12%, проте деякі категорії залишаться без доплат.

Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в інтервʼю РБК-Україна, з 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%.

"Таким чином, показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року", — зазначив він.

Хто залишиться без підвищення

Водночас, відповідаючи на питання про категорії пенсіонерів, яких березнева індексація не стосуватиметься, Улютін виділив три групи:

ті, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;

пенсіонери, які отримують максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн;

а також прокурори та судді у відставці, для яких виплати залишаться без змін

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Якою буде пенсія при стажі 40 років

Як писав Главред, у 2026 році українці зможуть оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки роботи. Якщо обрати 63 роки, достатньо 23 років стажу, а у 65 років — лише 15.

Розмір пенсії визначається за формулою Пенсійного фонду: зарплата множиться на коефіцієнт страхового стажу. Наприклад, при 40 роках роботи коефіцієнт становить 0,4. Це означає, що пенсія українця з мінімальною зарплатою 8 647 грн складе 3 458 грн, а при середньому заробітку 21 578 грн — 8 631 грн.

