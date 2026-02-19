В Україні бушує магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Ви дізнаєтесь:
- Якої сили сьогодні магнітна буря
- Як довго триватиме магнітна буря
Корональна діра на Сонці продовжує діяти на Землю, тому сьогодні, 19 лютого, українці можуть відчути вплив невеликої магнітної бурі. Про це повідомила Британська геологічна служба.
Потік з корональної діри слабшає, але до кінця робочого тижня, 19 та 20 лютого, ймовірність короткочасних магнітних бур рівня G1 збережеться. Лише у суботу, 21 лютого, прогнозується нормалізація ситуації.
За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3,7, що відповідає зеленому рівню, тобто слабким магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, високий.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
Вплив магнітних бур на людей
Багато хто у період сонячної активності відчуває погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, біль в області серця. Серед поширених симптомів також:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Якщо ви чутливі до магнітних бур, під час підвищеної сонячної активності потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;
- Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;
- Регулярно провітрювати кімнату.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
