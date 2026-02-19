В Україні бушує магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

Українці можуть відчувати вплив магнітної бурі.

Прогноз магнітних бур в Україні / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Якої сили сьогодні магнітна буря

Як довго триватиме магнітна буря

Корональна діра на Сонці продовжує діяти на Землю, тому сьогодні, 19 лютого, українці можуть відчути вплив невеликої магнітної бурі. Про це повідомила Британська геологічна служба.

Потік з корональної діри слабшає, але до кінця робочого тижня, 19 та 20 лютого, ймовірність короткочасних магнітних бур рівня G1 збережеться. Лише у суботу, 21 лютого, прогнозується нормалізація ситуації.

Прогноз магнітних бур 18-21 лютого / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3,7, що відповідає зеленому рівню, тобто слабким магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, високий.

Магнітна буря 19 лютого / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Вплив магнітних бур на людей

Багато хто у період сонячної активності відчуває погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, біль в області серця. Серед поширених симптомів також:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Якщо ви чутливі до магнітних бур, під час підвищеної сонячної активності потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитись від кави, алкоголю та сигарет;

Частіше перебувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки;

Регулярно провітрювати кімнату.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

