  3. Зірки

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

Олена Кюпелі
18 лютого 2026, 13:17
142
Скандальна російська балерина потрапила до лікарні з низьким статусом.
Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова зробила операцію/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Волочкова

Коротко:

  • Що сталося з Волочковою
  • Як вона опинилася в клініці для безхатченків

Балерина "всея руси", залежна від просекко Анастасія Волочкова потрапила на операцію.

Як пишуть російські пропагандисти SHOT, скандальну російську балерину прооперували в німецькій клініці для безхатченків

відео дня

50-річна балерина минулого тижня прилетіла до Німеччини, щоб зробити операцію на нозі. У St. Marien-Hospital в місті Мюльхайм-ан-дер-Рур Волочковій провели видалення кісточки. Повідомляється, що танцівниця заплатила за це близько 10 тисяч євро (510 000 гривень).

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків
Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків / Фото SHOT

При цьому балерина заощадила і відмовилася від спеціального пакету послуг, куди входять тижневий стаціонар, реабілітація і додатковий догляд.

Волочкова заявила, що її оперували найкращі лікарі Німеччини, а сама лікарня — одна з найшанованіших у країні. Насправді St. Marien-Hospital — одна з найгірших лікарень у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків
Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків / Фото SHOT

"Місцеві жителі скаржаться, що там часто не працює рентген, медсестри не доглядають за хворими, лаборанти регулярно плутають аналізи крові, а пацієнтів виписують раніше терміну, щоб звільняти ліжка для безхатченків, яких заклад зобов'язаний приймати. Годують же постояльців бутербродами з грубим хлібом і ковбасою", - пишуть росіяни.

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків
Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків / Фото SHOT

Цю лікарню балерині нібито порадили якісь знайомі. Втім, рекомендацій лікарів балерина дотримуватися не збирається: замість того щоб тримати ногу в спокої вісім тижнів, як їй показано, вона вже анонсувала виступ на кінець березня.

Про особу: Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова — російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Анастасія Волочкова новини шоу бізнесу
Наталка Денисенко відмовилася від минулого іміджу і вразила своїм виглядом

01:30

"Це здається божевіллям": Редкліфф зізнався, що думає про серіал за Гаррі Поттером

00:58

Ірина Білик позбулася довгого волосся: "Захват на максимум"Відео

