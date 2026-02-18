Скандальна російська балерина потрапила до лікарні з низьким статусом.

https://glavred.net/starnews/volochkova-popala-v-bolnicu-dlya-bomzhey-chto-sluchilos-10741826.html Посилання скопійоване

Анастасія Волочкова зробила операцію/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Волочкова

Коротко:

Що сталося з Волочковою

Як вона опинилася в клініці для безхатченків

Балерина "всея руси", залежна від просекко Анастасія Волочкова потрапила на операцію.

Як пишуть російські пропагандисти SHOT, скандальну російську балерину прооперували в німецькій клініці для безхатченків

відео дня

50-річна балерина минулого тижня прилетіла до Німеччини, щоб зробити операцію на нозі. У St. Marien-Hospital в місті Мюльхайм-ан-дер-Рур Волочковій провели видалення кісточки. Повідомляється, що танцівниця заплатила за це близько 10 тисяч євро (510 000 гривень).

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків / Фото SHOT

При цьому балерина заощадила і відмовилася від спеціального пакету послуг, куди входять тижневий стаціонар, реабілітація і додатковий догляд.

Волочкова заявила, що її оперували найкращі лікарі Німеччини, а сама лікарня — одна з найшанованіших у країні. Насправді St. Marien-Hospital — одна з найгірших лікарень у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків / Фото SHOT

"Місцеві жителі скаржаться, що там часто не працює рентген, медсестри не доглядають за хворими, лаборанти регулярно плутають аналізи крові, а пацієнтів виписують раніше терміну, щоб звільняти ліжка для безхатченків, яких заклад зобов'язаний приймати. Годують же постояльців бутербродами з грубим хлібом і ковбасою", - пишуть росіяни.

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків / Фото SHOT

Цю лікарню балерині нібито порадили якісь знайомі. Втім, рекомендацій лікарів балерина дотримуватися не збирається: замість того щоб тримати ногу в спокої вісім тижнів, як їй показано, вона вже анонсувала виступ на кінець березня.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв раніше Главред, американська знаменитість Періс Хілтон отримала незвичайний подарунок від чоловіка Картера Реума.

Раніше також стало відомо, що над зрадницею України,співачкою Анною Седоковою, згущуються хмари. Адвокат сім'ї Яніса Тімми Маргарита Гаврилова, яка продовжує боротьбу проти його колишньої дружини, домоглася судового засідання з спірного питання про майно покійного баскетболіста.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова — російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред