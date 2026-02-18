"Я - головне зло": Melovin різко відреагував на зрив його концерту в Рівному

Коротко:
- Melovin скасував концерт у Рівному через мітинг і погрози
- Після цього артист зробив заяву
Український співак Melovin пережив новий удар після розриву заручин з українським військовим парамедиком Петром Злотєю. 17 лютого концерт артиста у Рівному був зірваний радикально налаштованою групою, яка вигукувала гасла проти одностатевих шлюбів в Україні. Виступ Меловіна був скасований з міркувань безпеки.
Наступного дня у своєму Telegram-каналі співак заявив, що подібна ситуація трапляється з ним не вперше. І, на його думку, не востаннє. Він також відповів, що шкодує про те, що разом із командою змушений покинути шанувальників і позбавити їх музики та приємних емоцій.
"Мені абсолютно неприпустимі їх погрози завдати кривди кожному хто залишиться на моєму концерті у залі. Що ставить під сумнів безпекові норми. Погрози людям у 21 сторіччі - неприпустимі", - написав Мел.
Melovin також обурився тим, що в нашій країні меншини незахищені від дискримінації. "Позор державі та зокрема поліції, яка досі не може врегулювати питання дискримінації. Та поставити крапку у переслідуванні цілої верстви людей що мають іншу орієнтацію. Що так само знаходяться на фронті не в балаклавах під концертним залом", - заявив артист.
Дивіться відео мітингу перед концертом Melovin у Рівному:
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про маму Альони Омаргалієвої. Співачка вперше показала жінку, на яку дивовижно схожа зовні і музичним талантом, в особливому відео.
Також українська музична продюсерка Олена Мозгова заінтригувала святковим іміджем. Вона зважилася на зміни, щоб по-особливому зустріти рік Вогняної Коня.
Читайте також:
- Ірина Білик позбулася довгого волосся: "Захоплення на максимум"
- "Кричали і лупили": Аліна Гросу розповіла правду про своє дитинство
- Наталя Могилевська публічно представила молодого фаворита - деталі
Про персону: Melovin
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред