"Я - головне зло": Melovin різко відреагував на зрив його концерту в Рівному

Меловін підняв питання дискримінації в українському суспільстві.

https://glavred.net/starnews/ya-glavnoe-zlo-melovin-rezko-otvetil-na-sryv-ego-koncerta-v-rovno-10741940.html Посилання скопійоване

Melovin скандал в Рівному - співак висловив свою думку / колаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Коротко:

Melovin скасував концерт у Рівному через мітинг і погрози

Після цього артист зробив заяву

Український співак Melovin пережив новий удар після розриву заручин з українським військовим парамедиком Петром Злотєю. 17 лютого концерт артиста у Рівному був зірваний радикально налаштованою групою, яка вигукувала гасла проти одностатевих шлюбів в Україні. Виступ Меловіна був скасований з міркувань безпеки.

Наступного дня у своєму Telegram-каналі співак заявив, що подібна ситуація трапляється з ним не вперше. І, на його думку, не востаннє. Він також відповів, що шкодує про те, що разом із командою змушений покинути шанувальників і позбавити їх музики та приємних емоцій.

"Мені абсолютно неприпустимі їх погрози завдати кривди кожному хто залишиться на моєму концерті у залі. Що ставить під сумнів безпекові норми. Погрози людям у 21 сторіччі - неприпустимі", - написав Мел.

Melovin про зірваний концерт / фото: t.me/bighousemelovinators

Melovin також обурився тим, що в нашій країні меншини незахищені від дискримінації. "Позор державі та зокрема поліції, яка досі не може врегулювати питання дискримінації. Та поставити крапку у переслідуванні цілої верстви людей що мають іншу орієнтацію. Що так само знаходяться на фронті не в балаклавах під концертним залом", - заявив артист.

Дивіться відео мітингу перед концертом Melovin у Рівному:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про маму Альони Омаргалієвої. Співачка вперше показала жінку, на яку дивовижно схожа зовні і музичним талантом, в особливому відео.

Також українська музична продюсерка Олена Мозгова заінтригувала святковим іміджем. Вона зважилася на зміни, щоб по-особливому зустріти рік Вогняної Коня.

Читайте також:

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред