Коротко:
- Що може статися зі співачкою
- Від чого вона залежна
Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Як пишуть російські пропагандисти, путіністка продовжує боротися зі згубною звичкою, а саме курінням. Лікарі попереджають путіністку про те, що її згубна звичка може призвести до сумного результату. Так, нещодавно у Лоліти почався сильний напад панічної атаки, яку викликав спазм судин через куріння.
"Мені давно говорили: кидай курити. Але, звичайно, я вживала. По дві пачки електронних сигарет на день, не менше. Лікарі сказали: з вами нічого страшного, тільки курити треба кидати, тому що спазми судин будуть і далі викликати панічну атаку. В один момент все може якось недобре закінчитися. Зіпсувала собі відпустку через куріння: приїзд швидкої, крапельниці... Не відпочивала взагалі. Але тепер я зрозуміла, яка пекельна річ ці електронки", — зізналася співачка.
Лоліта додає, що їй не вистачає сили волі, щоб кинути палити. "Але я вже до цього близька, тому що дуже незручно весь час жити з підвищеним тиском і з відчуттям "а раптом тебе накриє". Ми, курці, все одно залежні люди. Це треба визнати. Мені всі кажуть, що куріння — це така ж залежність, як і алкогольна", — журиться зірка.
Крім того, за словами зрадниці, лікар її попередила про те, що з нею може статися інсульт. "Зі звичайними сигаретами я попрощалася, коли лікар мені сказала: "Ще одна пачка, і може статися інсульт". Я тоді перелякалася і перейшла на електронні сигарети. Спочатку почувалася краще, але поступово мені стало ще гірше", — додає вона.
Про особу: Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська — естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисер і продюсер українського походження, яка під час військового нападу РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.
