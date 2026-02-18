Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: УНІАН

Погода в Україні 19 лютого буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у більшості центральних та південних областях. Там очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях будуть сильні снігопади, хуртовина. На дорогах в Україні (крім південного сходу та Закарпаття) буде ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що вночі 19 лютого буде холодно. Температура повітря опуститься до -12 градусів. Вдень на півночі буде місцями -7 градусів. В інших регіонах буде тепліше. Температура повітря на півдні підвищиться до +3 градусів.

У південних, східних та центральних областях будуть сильні пориви вітру. У багатьох областях буде мокрий сніг з налипанням та хуртовинами. Відчутне потепління очікується 23 лютого.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 19 лютого

В Україні 19 лютого буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують дощ на сході та південному сході. У західних, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях синоптики прогнозують сніг. В Україні, окрім південного сходу та Закарпаття буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. У південних та більшості центральних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 7-13°, вдень 3-9° морозу, протягом доби на південному сході та сході країни 0-5° морозу, на Закарпатті та в Криму від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -9

За даними meteoprog, 19 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+4 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -9...-5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: meteoprog

Погода 19 лютого у Києві

У Києві 19 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються хуртовини та сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу; у Києві вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Через ожеледицю синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 лютого на території Рівненської області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями можливий невеликий сніг, а вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман і паморозь, що ускладнюватиме видимість.

Наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптиків, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.

Водночас серія циклонів з південного заходу обумовить на Полтавщині на цьому тижні нестійку погоду з "температурними гойдалками", опадами в різному фазовому стані та поривчастим вітром.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

