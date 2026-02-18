Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

Фахівці попереджають, що графіки та обсяги відключень протягом доби можуть змінюватися.

Перевіряйте графік відключень електроенергії у Дніпрі, щоб спланувати день / Коллаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

Світло вимикатимуть від двох до чотирьох разів на день

Графіки відключень для абонентів ДТЕК та ЦЕК

Перевіряти точний час можна через форму на сайті ДТЕК

У четвер, 19 лютого, за рішенням "Укренерго" на Дніпропетровщині та в усіх регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії.

Відключення триватимуть протягом доби, проте час та обсяги можуть змінюватися.За інформацією на сайті Yasno, у четвер світло для всіх черг споживачів вимикатимуть від двох до чотирьох разів на день.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга1.1: 00:00–03:00, 09:30–16:00, 19:30–00:00

Черга 1.2: 00:00–03:00, 09:30–16:00, 19:30–00:00

Черга2.1: 00:00–06:00, 09:30–13:00, 14:00–16:00, 19:30–00:00

Черга2.2: 00:00–06:00, 09:30–13:30, 14:00–16:00, 19:30–00:00

Черга3.1: 02:00–06:30, 08:30–09:00, 13:30–19:30, 23:30–00:00

Черга 3.2: 02:00–06:30, 08:30–09:00, 13:00–19:30, 23:30–00:00

Черга4.1: 03:00–09:30, 13:30–18:30, 19:00–20:00, 23:30–00:00

Черга4.2: 03:00–09:30, 13:00–18:30, 19:00–20:00, 23:30–00:00

Черга5.1: 06:30–10:30, 16:30–22:30, 23:30–00:00

Черга5.2: 06:30–13:00, 16:30–22:30

Черга6.1: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:30–21:30, 22:30–23:00

Черга6.2: 00:00–02:00, 06:30–13:00, 16:30–21:30, 22:30–23:00

Фото: скріншот yasno.ua

Щоб перевірити точний графік відключень за своєю адресою, мешканці Дніпра можуть скористатися спеціальною формою пошуку на офіційному сайті ДТЕК.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга1.1: 02:00 – 05:30, 09:00 – 16:00, 19:30 – 00:00.

Черга 1.2: 02:00 – 05:30, 09:00 – 11:30, 12:00 – 12:30, 19:30 – 00:00.

Черга2.1: 00:00 – 02:00, 09:00 – 12:30, 13:00 – 16:00, 19:30 – 00:00.

Черга2.2: 00:00 – 02:00, 09:00 – 12:30, 19:30 – 00:00.

Черга3.1: 02:00 – 09:00, 13:30 – 19:00.

Черга3.2: 02:00 – 06:30, 07:00 – 09:00, 13:30 – 17:00, 17:30 – 19:00.

Черга 4.1: 02:00 – 06:00, 13:30 – 19:00, 23:00 – 00:00.

Черга4.2: 02:00 – 06:00, 13:30 – 16:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00.

Черга 5.1: 00:00 – 02:00, 08:00 – 13:00, 16:00 – 22:00.

Черга 5.2: 00:00 – 02:00, 08:00 – 12:30, 16:00 – 22:00.

Черга 6.1: 00:00 – 02:00, 05:30 – 11:00, 16:00 – 21:00.

Черга 6.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 12:30, 16:00 – 21:00.

Фото: скріншот yasno.ua

Графік для Павлограда

Для мешканців Павлограда, які підпадають під інший графік, діятимуть окремі спеціальні черги.

Черга1.1: 04:00 – 09:00, 14:00 – 19:00.

Черга2.1: 00:00 – 04:00, 09:00 – 14:00, 19:00 – 24:00.

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та актуальну інформацію. Деталі про їхнє розташування та графік роботи можна знайти на офіційному сайті обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розраховувати на те, що з приходом потепління відключення електроенергії скоротяться або взагалі скасуються, не варто. Про це заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Крім того у Кременчуці Полтавської області можуть створити тимчасову контрольну комісію для аналізу проблем з електропостачанням, адже місто виконує функцію транзитного вузла для передачі електроенергії до прифронтових Харківської та Сумської областей.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що графіки погодинних відключень можуть скасувати вже восени на певний період.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

