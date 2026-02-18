"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

Левітт повідомила, що тристоронні переговори у Женеві принесли значний прогрес і узгодили подальші кроки.

Про головне:

Трамп вважає війну несправедливою для українців та американців

США продовжують підтримувати Україну постачанням зброї НАТО

Наступний раунд переговорів заплановано на найближчий час

17–18 лютого в Женеві відбувся новий раунд тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною, під час якого обидві сторони продемонстрували "значний прогрес".

Про це на брифінгу 18 лютого повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт:

"Буквально вчора відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною. З обох сторін було досягнуто значного прогресу. Обидві сторони погодилися надати оновлену інформацію своїм лідерам та продовжувати спільну роботу над мирною угодою".

Левітт зазначила, що у майбутньому планується ще один раунд переговорів.

Позиція Трампа щодо війни

За її словами, президент США Дональд Трамп вважає ситуацію несправедливою не лише для українців і росіян, а й для американців:

"Президент вважає всю цю ситуацію дуже несправедливою не лише для росіян та українців, які втратили життя, а й для американського народу та американських платників податків, які оплачували ці воєнні зусилля, перш ніж Трамп поклав їм край. І я хотіла б нагадати всім у світі, що США досі продають зброю НАТО, яка потім надсилається до України на захист їхньої свободи".

Левітт також підкреслила: "Це президент миру. Величезна кількість часу та енергії, щоб завершити цю війну"

Чи будуть США тиснути на Росію для завершення війни

Суттєвих змін у підході США до можливого завершення війни в Україні найближчим часом очікувати не варто. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович.

За його словами, позиція Вашингтона, ймовірно, залишатиметься близькою до тієї, яку раніше окреслив Марко Рубіо. Сполучені Штати продовжують працювати над дипломатичним процесом, докладають зусиль і розраховують на досягнення певного результату.

Водночас експерт наголосив:

"Але переходити до режиму реального жорсткого тиску на Росію Сполучені Штати поки не готові".

Рейтерович вважає, що нинішня стратегія США зосереджена радше на збереженні переговорного процесу, ніж на різкому посиленні впливу на Москву.

Як раніше повідомляв Главред, російська делегація на переговорах у Женеві не змінили першочергових вимог для врегулювання війни РФ проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

Крім того, підсумовуючи результати тристоронніх переговорів у Женеві, керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що дискусія була складною, однак мала важливе значення для подальшого переговорного процесу.

Нагадаємо, що російська сторона намагається зірвати раніше досягнутий у Абу-Дабі прогрес, зокрема у питаннях військово-політичного характеру. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

