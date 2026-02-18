Переможець "Холостячки" мобілізувався - де служить ексбойфренд Огнєвіч

Андрій Задворний пояснив, чому покинув волонтерство.

Андрій Задворний Холостячка - Задворний поповнив ряди Нацгвардії / колаж: Главред, фото: instagram.com/zadvornyi_andrii, instagram.com/holostyakstb

Коротко:

Андрій Задворний мобілізувався

Чоловік пояснив, що його мотивувало прийняти таке рішення

Український підприємець і переможець шоу "Холостячка" із Златою Огнєвіч Андрій Задворний прийняв серйозне рішення. Він добровільно мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Про це Задворний повідомив у своєму блозі в Instagram. З початку повномасштабної війни він став волонтером, який займався забезпеченням наших захисників засобами пересування. Однак на четвертому році війни Андрій вирішив, що його діяльність вичерпала себе. Не вичерпало себе його бажання діяти на благо своєї країни.

"Долучився до війська, мобілізувався у легендарний підрозділ НГУ. Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію що потрібен тут і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися", - написав захисник. У коментарях Андрію Задворному дякують за вибір і бажають йому янгола-охоронця.

Андрій Задворний Холостячка - Задворний поповнив ряди Нацгвардії / фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Андрій Задворний Холостячка - Задворний поповнив ряди Нацгвардії / фото: instagram.com/zadvornyi_andrii

Читайте також:

Що таке Холостячка? Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.

