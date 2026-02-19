Зеленський сказав, про що хоче поговорити з Путіним і чи готовий віддати наказ його вбити

Президент заявив, що зосередився б на реальному вирішенні головних питань щодо завершення війни.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-skazal-o-chem-hochet-pogovorit-s-putinym-i-gotov-li-otdat-prikaz-ego-ubit-10742042.html Посилання скопійоване

Зеленський підкреслив, що не має особистих емоцій чи претензій до Путіна / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Про що Зеленський хотів би поговорити з Путіним

Чи готовий Зеленський віддати наказ вбити главу РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до глави РФ Володимира Путіна і пояснив, про що хотів би поговорити з главою Кремля.

В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський сказав, що, опинившись на потенційних переговорах з російським диктатором, він не витрачав би час на екскурси в історію або пошук причин, чому РФ вторглася в Україну.

відео дня

За його словами, єдине, на чому він би зосередився, - це реальне вирішення головних питань щодо завершення війни.

"Є питання безпеки, є велика війна проти нас. Є наше життя. Єдине, про що я хочу з ним говорити, це те, що, на мою думку, ми повинні діяти максимально успішно. Успішно, я маю на увазі швидко, без надто великих втрат, щоб завершити цю війну. І саме тому я хочу говорити тільки про такі речі", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що в діалозі з Путіним не давав би волю якимось емоціям, оскільки не має особистих претензій до нього.

"Я не маю особистих претензій до нього. Жодних емоцій. Жодних емоцій. Просто я розумію, як ми дійсно намагаємося закінчити цю війну", - підкреслив глава держави.

Морган також запитав Зеленського про те, чи віддав би він наказ своїм силовикам вбити Путіна, якби така можливість випала. Зеленський дав непряму відповідь.

"Знаєте, в їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким самим Путіним. Таким самим, як Путін. Суть не в цьому", - сказав український президент.

Водночас він розповів про численні замахи на своє життя, більшість з яких запобігали спецслужби.

"Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Служби безпеки розповідали мені про деякі випадки. Я розумію, що в моїй країні в цей важкий період це могло б підштовхнути Україну до хаосу", - сказав глава держави.

Зустріч Зеленського і Путіна

Як писав Главред, Володимир Зеленський вже давно висловлював готовність до саміту з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак РФ ігнорувала ідею зустрічі лідерів, запрошуючи Зеленського до Москви на переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга сказав, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для вирішення двох ключових питань: територій і ЗАЕС.

Водночас Сибіга додав, що в Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі.

Пізніше в Росії заявили про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і диктатора та військового злочинця Путіна в Москві. При цьому в Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру.

Наприкінці січня 2026 року Зеленський запросив Путіна приїхати до Києва, якщо той зважиться.

Чого чекати від можливої зустрічі Зеленського і Путіна

Політолог і голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко переконаний, що переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним навряд чи принесуть відчутний прорив у питанні завершення війни Росії проти України.

Під час чату на Главреді експерт сказав, що Кремль може готувати пастку, адже Путін може свідомо затягувати переговори або спровокувати політичну кризу.

Крім цього, Фесенко не виключає ускладнень ще на етапі підготовки зустрічі, зокрема висунення нових неприйнятних для України ультимативних вимог.

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред