Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський сказав, про що хоче поговорити з Путіним і чи готовий віддати наказ його вбити

Анна Ярославська
19 лютого 2026, 08:51
243
Президент заявив, що зосередився б на реальному вирішенні головних питань щодо завершення війни.
Зеленський, Путін
Зеленський підкреслив, що не має особистих емоцій чи претензій до Путіна / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Про що Зеленський хотів би поговорити з Путіним
  • Чи готовий Зеленський віддати наказ вбити главу РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до глави РФ Володимира Путіна і пояснив, про що хотів би поговорити з главою Кремля.

В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський сказав, що, опинившись на потенційних переговорах з російським диктатором, він не витрачав би час на екскурси в історію або пошук причин, чому РФ вторглася в Україну.

відео дня

За його словами, єдине, на чому він би зосередився, - це реальне вирішення головних питань щодо завершення війни.

"Є питання безпеки, є велика війна проти нас. Є наше життя. Єдине, про що я хочу з ним говорити, це те, що, на мою думку, ми повинні діяти максимально успішно. Успішно, я маю на увазі швидко, без надто великих втрат, щоб завершити цю війну. І саме тому я хочу говорити тільки про такі речі", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що в діалозі з Путіним не давав би волю якимось емоціям, оскільки не має особистих претензій до нього.

"Я не маю особистих претензій до нього. Жодних емоцій. Жодних емоцій. Просто я розумію, як ми дійсно намагаємося закінчити цю війну", - підкреслив глава держави.

Морган також запитав Зеленського про те, чи віддав би він наказ своїм силовикам вбити Путіна, якби така можливість випала. Зеленський дав непряму відповідь.

"Знаєте, в їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким самим Путіним. Таким самим, як Путін. Суть не в цьому", - сказав український президент.

Водночас він розповів про численні замахи на своє життя, більшість з яких запобігали спецслужби.

"Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Служби безпеки розповідали мені про деякі випадки. Я розумію, що в моїй країні в цей важкий період це могло б підштовхнути Україну до хаосу", - сказав глава держави.

Зустріч Зеленського і Путіна

Як писав Главред, Володимир Зеленський вже давно висловлював готовність до саміту з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак РФ ігнорувала ідею зустрічі лідерів, запрошуючи Зеленського до Москви на переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга сказав, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для вирішення двох ключових питань: територій і ЗАЕС.

Водночас Сибіга додав, що в Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі.

Пізніше в Росії заявили про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і диктатора та військового злочинця Путіна в Москві. При цьому в Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру.

Наприкінці січня 2026 року Зеленський запросив Путіна приїхати до Києва, якщо той зважиться.

Чого чекати від можливої зустрічі Зеленського і Путіна

Політолог і голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко переконаний, що переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним навряд чи принесуть відчутний прорив у питанні завершення війни Росії проти України.

Під час чату на Главреді експерт сказав, що Кремль може готувати пастку, адже Путін може свідомо затягувати переговори або спровокувати політичну кризу.

Крім цього, Фесенко не виключає ускладнень ще на етапі підготовки зустрічі, зокрема висунення нових неприйнятних для України ультимативних вимог.

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

10:20Війна
США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

09:54Світ
Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні Лозової

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні Лозової

09:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

Долар різко підскочив, а євро побив новий рекорд: свіжий курс валют на 19 лютого

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Гороскоп Таро на сьогодні, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на сьогодні, 19 лютого: Тельцям - слухати себе, Ракам - шанс

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

Волочкова потрапила до лікарні для безхатченків: що сталося

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

10:20

"Обережний оптимізм": ЗМІ дізнався про прогрес у переговорах щодо перемир'я

09:54

США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:44

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні ЛозовоїФото

09:34

Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні, і втекла за кордонВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:33

"Найстрашніше": чому Лорак і Повалій зрадили Україну насправді

09:26

Російську модель Ірину Шейк висміяли в мережі за в'яле тіло

09:25

В Україні бушує магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Реклама
09:04

Гороскоп на завтра 20 лютого: Тельцям - проблеми, Козорогам - прибуток

09:03

Всесвіт почув їх: кому із знаків зодіаку стане легше вже після 19 лютого

08:59

Подруга актриси здивована: чоловіка Заворотнюк запідозрили в романі

08:59

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

08:51

Зеленський сказав, про що хоче поговорити з Путіним і чи готовий віддати наказ його вбити

08:51

Відключення світла в Україні - графіки на 19 лютого (оновлюється)

08:24

Спалахнула пожежа, червоний дим в небі: дрони атакували важливий об'єкт РФ

08:23

"Інсульт": залежна Лоліта здала ще більше

08:10

Як Росія рятує свій останній актив у ЄвропіПогляд

07:45

"Росія хоче замінити мене": Зеленський назвав умову проведення виборівВідео

06:55

Мирні переговори у Женеві: Зеленський заявив про три різні позиції щодо ДонбасуВідео

Реклама
06:11

Як відмити унітаз оцтом: простий домашній спосіб, який замінює дорогу хімію

06:10

Україна підняла ставки: чому запровадили санкції проти ЛукашенкаПогляд

06:00

Геніальний рецепт: дивовижний торт всього за п'ять хвилинВідео

05:02

Слова з СРСР, що можуть збити з пантелику сучасну молодь: що вони означають

04:30

Удача буде в руках трьох знаків зодіаку: хто отримає особливий подарунок долі

03:35

Врятують будинок від грибка: які рослини вбивають цвіль у квартирі

02:45

Таємниця стародавньої катастрофи: чому міф про грандіозний потоп тріщить по швах

02:21

Україна та Росія обговорили нові варіанти компромісу щодо Донбасу – NYT

01:30

85-річний Аль Пачіно і його 32-річна ексдівчина підігріли чутки про возз'єднання

01:13

Взявся за старе: про що втікач Влад Яма заговорив російською мовою

00:57

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часомВідео

00:19

"Поговорюють, розкабанів": Монатік відповів на критику своєї зовнішності

00:03

Графіки для Києва та області: коли відключать електроенергію 19 лютого

18 лютого, середа
23:56

"Значний прогрес" у Женеві: у Трампа розкрили деталі тристоронніх переговорів

23:17

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

23:14

Помер зірка "Робокопа" і "Секретних матеріалів" Том Нунан

23:05

Черкащина без світла: з'явилися нові графіки відключень на 19 лютого

22:46

Черг на квартири в Україні більше не буде: яке революційне рішення прийняли

22:40

Водії масово кладуть сіль в авто і залишаються в захваті: розкрита причинаВідео

21:58

Україну атакує потужний шторм: де будуть снігопади та хуртовини

Реклама
21:46

"Шахтар" націлився на підсилення: клуб планує одразу три підписання, хто в списку

21:43

"Не дуже чисто": розкрилася правда про Ірину Білик

21:28

Дивовижний пиріг за 15 хвилин без замісу і клопоту - рецептВідео

21:27

Десятки росіян потрапили в оточення: ЗСУ добивають окупантів у Куп'янську

20:46

Які вимоги висунула РФ на переговорах в Женеві - ЗМІ розкрили результат зустрічі

20:37

Переможець "Холостячки" мобілізувався - де служить ексбойфренд Огнєвіч

20:33

Млинці на Масляну: кому віддають перший і що він насправді означає

20:31

Пускова установка С-300 злетіла в повітря: РФ оцінює втрати після удару ЗСУ

20:25

Масові відключення світла 19 лютого: нові графіки для Запорізької області

19:59

"Я - головне зло": Melovin різко відреагував на зрив його концерту в РівномуВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти