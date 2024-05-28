Росія готує наступ на сході: у ЗСУ назвали два небезпечні напрямки

Після наступу ворога на Очеретине цей напрямок тепер під загрозою, кажуть бійці ЗСУ.

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ЗСУ назвали ймовірний напрямок атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти планують наступ на два населені пункти на Донеччині - Торецьк і Нью-Йорк, які розташовані біля тимчасово окупованої Горлівки.

Попри те, що позиції українських захисників там не змінювалися з 2015-го року, після наступу ворога на Очеретине цей напрямок тепер під загрозою, йдеться в матеріалі ТСН.

Зазначається, що піхотні групи росіян намагаються штурмувати позиції ЗСУ на цьому напрямку.

При цьому артилеристи з бригади Короля Данила відбивають ворожі штурми з боку Авдіївки, а також не дають ворогу розвернутися для наступу в бік Покровська.

Уточнюється, що окупанти намагаються потіснити Сили оборони України в районі Карлівки та просунутися до Покровська, водночас розвивають наступ у бік села Керамік, щоб розгорнути наступ на Торецьк.

"Стримати такий стрімкий рух ворога наші сили там поки що змогли. Тепер росіяни трохи притихли. І піхота вже не так активно їде на штурм. Натомість майже без зупинки працюють артилерією. А по містечках, що межують із тимчасово окупованою Горлівкою, все стирають авіацією", - додали автори матеріалу.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Дивіться відео - РФ планує наступ на Торецьк і Нью-Йорк:

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зайшли на потужні рубежі і вибивають росіян. Ворог кидає в бій техніку та живу силу, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ максимальні втрати. Суттєвих втрат зазнали збройні сили та військова техніка російських військ.

Як повідомлялося раніше, комбат ЗСУ назвав ймовірні терміни і напрямки перелому ситуації на полі бою. Ведеться системна робота з вибивання противника з позицій, розповів Юрій Федоренко.

/ Главред

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