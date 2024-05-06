Знищення мосту під Часовим Яром: у ЗСУ розповіли про важку ситуацію на фронті

Окупаційна армія РФ зараз намагається не тільки в лоб атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах.

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Що відбувається біля Часового Яру / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: deepstate

Іван Тимочко, військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ розповів, що російські окупанти зараз намагаються прорватись вперед й атакувати Часів Яр.

"Сам по собі канал Сіверський Донець-Донбас є серйозною перешкодою для його штурму, переміщення ворожих сил. З іншого боку знищення мосту через канал означає, що на другій стороні, на жаль, наших військ немає. Лінія оборони будується у сторону прикриття Часового Яру. Звичайно, що мости знищуються для того, щоб не дати пересуватися військам противника, обмежити їхню логістику. Все, що руйнується, з часом буде відбудовано. Важливо, аби максимально завдавати ворогу збитків та стримувати його", - зауважив військовослужбовець ЗСУ в ефірі телеканалу "Еспресо".

Окупаційна армія РФ зараз намагається не тільки в лоб атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах. У напрямках Іванівського та Андріївки їм не вдається відкинути наші війська.

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"Вимоги боїв, на жаль, призводять до таких ситуацій, коли доводиться лінію фронту укріплювати та перешкоджати просуванню ворога. Є велике сподівання, що нарешті до Часового Яру підійде у необхідних об'ємах зброя від наших союзників. Розуміємо, що в умовах активних бойових дій потрібен час, аби поставити, підвезти, зберегти зброю. Оборона Часового Яру є принциповою, оскільки це плацдарм для розгортання наступу на Краматорськ, Слов'янськ. Звичайно, неприємно бачити, що є руйнування, але ми маємо розуміти, що наші війська реагують на ті виклики, які виникають на полі бою", - резюмував Іван Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються обійти Часів Яр по флангах через Богданівку та Іванівське, щоб взяти місто в оперативне оточення, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Армія РФ може обійти Часів Яр. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення.

У Головному управлінні розвідки прямо сказали, чи впаде Часів Яр. Вадим Скібіцький заявив, що Часів Яр є предметом занепокоєння, оскільки його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони.

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