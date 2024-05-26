У РФ максимальні втрати: тисячі росіян знищено разом із технікою

Суттєвих втрат зазнали збройні сили та військова техніка російських військ.

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ЗСУ знищують окупантів разом із технікою / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав втрати російських окупантів за останній тиждень бойових дій.

Про ворожі втрати з 10 по 26 травня він розповів у своєму Telegram. За даними українського воєначальника, за цей час бійцям підрозділів Сил оборони вдалося знищити 8900 загарбників РФ.

Крім того, за цей самий час українські захисники зуміли ліквідувати 1246 одиниць озброєння та військової техніки країни-агресора.

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Український генерал підкреслив, що суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ, серед них:

86 танків;

173 бойові броньовані машини;

266 артилерійських систем;

9 РСЗВ;

11 установок ППО;

1 корабель;

388 одиниць автотехніки;

34 одиниці спецтехніки.

Крім цього, нашими захисниками знищено 3 ворожі літаки, 5 ракет та 270 БпЛА, додав Павлюк.

/ t.me/Pavliuk_KSV

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Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ відкинули росіян. На Херсонщині штурми не принесли успіху окупантам, ворог зазнав втрат і відступив на свої позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог отримав по зубах на Харківщині, ЗСУ перейшли в контрнаступ. Сили оборони зупинили російські війська та перейшли до відновлення втрачених позицій.

Як повідомлялося раніше, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість.

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України". На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли. 15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

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