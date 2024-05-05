Новий контрнаступ ЗСУ: у Сухопутних військах назвали ключову умову

Що необхідно для успіху контрнаступу розповів Іван Тимочко.

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Новий контрнаступ ЗСУ не буде схожим на попередні, адже ситуація на полі бою значно змінилася, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Як наголосив він у коментарі Каналу 24, для контрнаступів на оперативному рівні, наприклад, у районі Часового Яру, на Лимано-Куп'янському чи Авдіївському напрямку потрібен час і підготовка.

Військовий пояснив, що для успіху необхідний як певний часовий проміжок, так і ресурс - накопичення боєкомплекту. При цьому контрнаступ стратегічного рівня відповідно потребує ще більше сил і засобів.

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"Якщо обіцяна зброя союзників надійде повною мірою, встигне надійти до наших бригад і підрозділів, відбудеться злагодження на рівні оперативних угруповань, тоді вже можна говорити про контрнаступ. Але для цього, на жаль, потрібно ще дуже багато роботи, поту і кривавих мозолів, які доведеться натерти", - пояснив він.

Співрозмовник упевнений, що однією зі складових успішного контрнаступу має стати процес мобілізації.

"Ми отримали багато досвіду, на жаль, заплативши за це кров'ю і ресурсами. Але цей досвід зараз варто оцінити тільки на користь перемоги нашої країни. Перемога - це контрнаступи, які зараз абсолютно відрізнятимуться типом, методологією, процесом підготовки і самим веденням бойових дій", - додав Тимочко.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини за темою

Раніше було названо умову переможного контрнаступу ЗСУ. Сили оборони не повинні дозволити окупантам досягти оперативно значущих успіхів, кажуть в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна може відновити сили для потужного контрнаступу. Збройні сили України отримають ресурс для стримування окупантів під час їхнього літнього наступу.

Як повідомлялося, глава ГУР Кирило Буданов прогнозував, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогу без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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