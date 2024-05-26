ЗСУ зайшли на потужні рубежі та вибивають росіян: підполковник назвав напрямок

Ворог кидає в бій техніку і живу силу, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

У Харківській області Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча - Глибоке та вибивають російських окупантів із захоплених позицій, розповів речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Ведеться системна робота, щоб вибити противника із зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли здебільшого на оборонні рубежі", - повідомив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Проте противник мав певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча - Глибоке. Ворог намагається насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою.

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"Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, загрузли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють", - додав Волошин.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

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