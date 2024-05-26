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ЗСУ зайшли на потужні рубежі та вибивають росіян: підполковник назвав напрямок

Олексій Тесля
26 травня 2024, 14:47оновлено 26 травня, 15:17
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Ворог кидає в бій техніку і живу силу, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу.
ЗСУ зайшли на потужні рубежі та вибивають росіян: підполковник назвав напрямок
ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

У Харківській області Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча - Глибоке та вибивають російських окупантів із захоплених позицій, розповів речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Ведеться системна робота, щоб вибити противника із зайнятих позицій. Сили оборони вчасно зайшли здебільшого на оборонні рубежі", - повідомив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Проте противник мав певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча - Глибоке. Ворог намагається насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою.

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"Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, загрузли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють", - додав Волошин.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося. що РФ продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль, ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Нагадаємо, Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

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ЗСУ Харківська область війна Росії та України
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