Комбат ЗСУ назвав імовірні терміни й напрямки перелому ситуації на полі бою

Ведеться системна робота з вибивання противника з позицій, розповів Юрій Федоренко.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

У районі населеного пункту Глибоке Харківської області, де російські окупанти мали частковий успіх, ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у важких боях, повідомив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Просування подальшого ворог немає і ведеться системна робота з вибивання противника з тих позицій, які він зайняв", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Попри те, що динаміка бойових дій залишається інтенсивною, кожного дня Сили оборони мають певні тактичні успіхи на полі бою.

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"Якщо говорити про Вовчанськ, то Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію повною мірою. Але противник "тисне" дуже сильно, тому що для них принципово важливо окупувати Вовчанськ і створити плацдарм для подальшого просування в тил нашого угруповання військ", - зазначив український офіцер.

За його даними, на Куп'янському напрямку противник став активнішим, тобто ворог намагається з двох боків розгойдувати ситуацію.

Федоренко також висловив упевненість у тому, що за два місяці Сили оборони України на певних напрямках фронту переламуватимуть ситуацію на свою користь.

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Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ відкинули росіян. На Херсонщині штурми не принесли успіху окупантам, ворог зазнав втрат і відступив на свої позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог отримав по зубах на Харківщині, ЗСУ перейшли в контрнаступ. Сили оборони зупинили російські війська та перейшли до відновлення втрачених позицій.

Як повідомлялося раніше, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість. Острів Нестрига розташований в районі населеного пункту Велетенське і Кізоміс, недалеко від ворожих військ.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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