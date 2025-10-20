Російські КАБи тепер летять набагато далі - в ГУР попередили про нову загрозу

Росіяни вдосконалюють універсальні модулі планування й корекції, які перетворюють авіабомби на далекобійні керовані боєприпаси, вказують в ГУР.

КАБи РФ тепер летять набагато далі, деталі від ГУР / Коалж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Про що сказав Скібіцький:

Росія модернізує УМПК для удару авіабомбами на відстань до 200 кілометрів

Перші такі удари вже зафіксовані по Дніпру та інших містах

Протягом вересня-жовтня РФ працювала над новими модулями керування для авіабомб і вже вивела їх на фінальну стадію бойового випробування. Бойовий радіус таких боєприпасів оцінюється приблизно в 200 км. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, передає РБК-Україна.

За його словами, росіяни продовжують доопрацьовувати універсальні модулі планування й корекції (УМПК), які дають змогу по-новому застосовувати звичайні авіабомби вагою 250, 500, 1500 і 3000 кг.

"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах", - зазначив представник ГУР.

Скібіцький пояснив, що суть підходу — збільшення дальності дії, підвищення завадостійкості проти наших систем РЕБ та інші технічні зміни, що дозволяють завдавати ударів на більшу відстань.

В ГУР визнали, що ці зразки вже переходять у середньосерійне виробництво. Їх інколи називають "Грім-1" (а також "Грім-2"), хоча по суті це звичайні авіабомби зі встановленими універсальними модулями планування або баражування.

"Ми говоримо про те, що бойовий радіус застосування таких Бомб буде 150-200 км. За нашими даними, одне з останніх випробувань, які вони провели, вони досягли дальності 193 км", - резюмував він.

Комплект ракетно-бомбового озброєння "Грім" / Інфографіка: Главред

Чим небезпечні нові російські авіабомби - думка військового

Як писав Главред, росіяни почали використовувати далекобійні керовані авіабомби (КАБи) не лише для атак по прифронтових районах, тепер вони здатні досягати навіть Полтави. Про небезпеку таких боєприпасів розповів український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

За його словами, КАБи становлять значно більшу загрозу, ніж ударні дрони типу "Шахед", оскільки їхній розмір у 3–5 разів більший. Бойова частина таких бомб може важити від 250 до 315 кг залежно від модифікації. Бунятов пояснив, що менш далекобійні версії КАБів мають ще потужніший заряд, ніж ті, що здатні летіти на більшу дистанцію.

"Це кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів у глибокому тилу", - наголосив військовий.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська завдали удару по Україні керованими авіабомбами (КАБами). Вперше одна з них досягла території Полтавської області. Цей факт офіційно підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними української розвідки, Росія змінила підхід до ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Тепер противник робить ставку на поступове знищення об’єктів у прикордонних регіонах, намагаючись створити так звану "буферну зону". Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

У ніч на 20 жовтня та вранці понеділка російські війська атакували Дніпропетровську й Харківську області. Через обстріли на Сумщині виникли затримки руху поїздів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що з 60 запущених дронів було збито 38.

Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

