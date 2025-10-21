Рус
Харків зазнав атаки КАБами: пошкоджено десятки будинків, є постраждалі

Руслан Іваненко
21 жовтня 2025, 00:57оновлено 21 жовтня, 02:22
У Немишлянському районі обстежують наслідки ударів та оцінюють масштаби руйнувань і постраждалих.
Ворожі КАБи пошкодили приватні будинки / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, Міноборони РФ

Коротко:

  • У Харкові близько опівночі 21 жовтня пролунали вибухи
  • Ворог застосував керовані авіабомби, пошкоджено приватні будинки
  • В Індустріальному районі зафіксовано 9 постраждалих, пожежі

Близько опівночі 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги. За повідомленням Повітряних сил, ворог завдав удару по місту керованими авіабомбами (КАБами).

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ситуацію:

"Росіяни вдарили по місту КАБами. Є загроза повторних ударів — будьте обережні."

Попередньо повідомлялося про 4 постраждалих у Індустріальному районі — у всіх була гостра реакція на стрес. Пізніше кількість постраждалих зросла до 9.

За словами Терехова, в Індустріальному районі пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків, на місці зафіксовано пожежі.

"Є попередня інформація про влучання у приватний сектор Індустріального району. На місці ворожого удару пожежа, є постраждалі", — зазначив мер.

Також підтверджено удар по Немишлянському району міста. Наразі обстеження наслідків триває.

Експерт пояснив небезпеку КАБів

За словами українського військового Станіслава Бунятова (позивний "Осман"), застосування росіянами далекобійних керованих авіабомб (КАБів) створює новий рівень загрози для тилових територій.

Він пояснює, що КАБи значно перевищують за розміром ударні дрони типу "Шахед" — у 3–5 разів, а бойова частина таких боєприпасів може важити від 250 до 315 кг залежно від модифікації.

КАБ / Інфографіка: Главред

Бунятов також зазначає, що менш далекобійні версії КАБів часто несуть потужніший заряд, ніж ті, які здатні літати на більшу відстань. На його думку, це істотно підвищує ризик масштабних руйнувань цивільної інфраструктури у глибокому тилу, адже удари такими бомбами можуть зачепити не лише прифронтові райони, а й міста, розташовані далеко від лінії фронту, зокрема Полтаву.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська завдали удару по Україні керованими авіабомбами (КАБами). Вперше одна з них досягла території Полтавської області. Цей факт офіційно підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними української розвідки, Росія змінила підхід до ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Тепер противник робить ставку на поступове знищення об’єктів у прикордонних регіонах, намагаючись створити так звану "буферну зону". Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Крім того, увечері 20 жовтня у Чернігівській, Харківській та Одеській областях частково зникла електроенергія. У Чернігівській області РФ атакувала енергетичний об'єкт.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

