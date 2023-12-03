Росіяни розстріляли українських полонених: у ЗСУ підтвердили загибель військових

У Збройних силах України підтвердили інформацію про те, що російські загарбники розстріляли українських військовополонених.
"Російська Федерація вкотре порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права. На кадрах, опублікованих у медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних Сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів", - повідомили у Telegram-каналі Стратком ЗСУ.
У ЗСУ закликали міжнародне співтовариство відреагувати та притягнути військове керівництво Росії до відповідальності.
"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії Росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності", - написали на каналі.
Розстріл українських військовополонених: що відомо
Нагадаємо, що під Авдіївкою росіяни розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які здалися в полон. Зазначається, що окупанти зайшли на позиції 45-го ОСБ. При цьому бійці ЗСУ були змушені здаватися через брак БК.
В Україні відреагували на розстріл полонених бійців ЗСУ. У Збройних силах України перевіряють відео розстрілу російськими окупантами українських військових, які здавалися в полон, імовірно, біля Степового Донецької області.
Раніше окупанти розстріляли нашого захисника за слова "Слава Україні". У Мережі з'явилося страшне відео розстрілу українського військового російськими окупантами. Армія Путіна скоїли черговий страшний військовий злочин.
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