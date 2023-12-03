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Розстріл полонених бійців ЗСУ: реакція на звірячий злочин окупантів РФ

Олексій Тесля
3 грудня 2023, 01:20
Відповідальність за звірства окупантів лежить на вищому керівництві РФ, каже Дмитро Лубінець.
загиблі, всу
З'явилася реакція на розстріл беззбройних бійців ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook, УНІАН

У Збройних силах України перевіряють відео розстрілу російськими окупантами українських військових, які здавалися в полон, імовірно, біля Степового Донецької області (в районі Авдіївки), заявив представник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун.

Як підкреслив він у коментарі УП, російські окупанти щодня цинічно порушують правила та звичаї ведення війни.

"І це відео - кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки та документування. Подібні злочини не мають терміну давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інститути, які займаються військовими злочинами", - зазначив він.

відео дня

Реакція українського омбудсмена

У свою чергу омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював офіційне звернення до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який має мандат фіксації поводження з військовополоненими.

Також Лубінець звернеться до ООН, щоб там зафіксували ще один факт порушення міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора і російських військових. Він підкреслив, що страта тих, хто здається в полон, є військовим злочином.

"Росія повинна понести покарання за кожен подібний випадок смертної кари українських військових, які здаються в полон! Зазначу, що вони не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися в полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці", - написав Лубінець в Telegram.

Лубінець заявив, що це також відповідальність і вищого керівництва Росії. Він підкреслив, що покарання повинні понести всі винні.

Раніше повідомлялося про те, що під Авдіївкою росіяни розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які здалися в полон. При цьому російські загарбники розстріляли двох українських воїнів, коли вони без зброї здалися в полон.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він курить цигарку і каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

СБУ офіційно підтвердила ім'я Героя. Їм є Олександр Мацієвський.

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Авдіївка расстрел ЗСУ омбудсмен військовополонені війна Росії та України
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